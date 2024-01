Công an Thanh Hoá: Lấy phòng ngừa tội phạm làm chính

(PLO)- Phó Giám đốc Công an Thanh Hóa nhấn mạnh, bên cạnh việc xử lý kiên quyết các loại tội phạm theo hướng không có vùng cấm, không có ngoại lệ thì công an tập trung phòng ngừa tội phạm và đó là điều mà Công an Thanh Hóa đang theo đuổi.

Tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí với Công an tỉnh Thanh Hóa năm 2023, Đại tá Dương Văn Tiến, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an Thanh Hóa chia sẻ: Phòng ngừa, ngăn tội phạm từ gốc để không xảy ra những vụ việc đau lòng, đáng tiếc thì đó là điều mà ngành công an và cả xã hội mong muốn.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Mạnh tay đánh tín dụng đen, ma túy và tham nhũng

Tại hội nghị, Đại tá Tiến cho biết, trong năm 2023, lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện 1.319 vụ, 1683 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (số vụ giảm 107 (7,5%); 297 đối tượng (15%)).

Công an đã xác lập đấu tranh hiệu quả 32 chuyên án về hoạt động liên quan tín dụng đen, đã khởi tố 217 bị can, tổng số tiền cho vay nặng lãi trên 1.200 tỉ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 100 tỉ đồng.

Về án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, công an đã khởi tố 18 vụ, 30 bị can thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, qua đó thu hồi tài sản gần 7 tỷ đồng.

Xác định tội phạm ma túy là nguồn cơn phát sinh ra mọi loại tội phạm như trộm cắp, cướp của, giết người… vì thế lực lượng công đã tập trung giải quyết ngăn chặn, đánh mạnh vào các tụ điểm đường dây ma túy, đối tượng mua bán trái phép ma túy, quản lý chặt người nghiện...

Công an Thanh Hóa đồng loạt ra quân đấu tranh kiểm tra hàng trăm cơ sở cho tín dụng trên địa bàn.

"Công an Thanh Hóa đấu tranh với các loại tội phạm “không có vùng cấm”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh không để tội phạm phát sinh. Qua “chiến dịch tuyên truyền” sâu rộng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao phòng ngừa răn đe, tổ chức cảm hóa thanh thiếu niên hư, triệt xóa các băng nhóm tội phạm"- Đại tá Tiến nói.

“Công an chậm 1 giây 10 người bị lừa"

Cũng tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến bày tỏ: “Đích đến của những người làm ngành công an là không phải mong muốn đưa con người ta vào tù mà mong muốn của công an là ít tội phạm".

Bởi vì khi có một vụ án xảy ra thì gia đình của cả người bị hại lẫn người nhà của người phạm tội đều rất khổ. Nếu giảm được 100 trường hợp hay 100 vụ án mỗi năm thì sẽ có 200 gia đình hạnh phúc.

Những hội nghị tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư, phòng ngừa tội phạm được tổ chức thường xuyên ở các huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đối với ngăn tội phạm gốc, ông cho hay là Thanh Hóa thấy rõ những nhóm tiềm ẩn nguy cơ phạm tội, có dấu hiệu phức tạp sẽ được mời lên tại các hội nghị cảm hóa từ đó tuyên truyền cảnh báo và trang bị các kiến thức cơ bản về pháp luật để không vi phạm pháp luật.

Vì vậy, ngừa tội phạm luôn được coi trọng, bền bỉ lâu dài sẽ là cơ sở rất quan trọng giảm tội phạm hình sự.

Bên cạnh đó phải đánh đúng, đánh trúng các loại tội phạm trong đó có tội phạm ma túy, tín dụng đen, lừa đảo công nghệ cao… bởi vì chúng tôi cho rằng nếu đánh đúng, đánh nhanh, kịp thời, tuyên truyền đến người dân được thì tội phạm sẽ giảm.

Ví dụ như lừa đảo qua mạng, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, thậm chí còn mạo danh cả lãnh đạo công an gọi điện đe dọa để lừa nhiều người. Đối với những vụ việc như thế này nếu công an chỉ cần chậm 1 giây thôi có thế các đối tượng lừa đảo đã lừa được nhiều người rồi nên phải nhanh chóng vào cuộc đấu tranh, xử lý.

"Đối với những gia đình có mâu thuẫn, dễ nảy sinh tội phạm thì lực lượng, công an xã phường phối với chính quyền địa phương, phân tích, lý giải để hóa giải các mâu thuẫn không để trở thành án mới đi xử lý" - Đại tá Dương Văn Tiến chia sẻ giải pháp.

Một ví dụ nữa, bức tranh tín dụng đen ở Thanh Hóa đến nay đã cơ bản được kiềm chế, nhiều đối tượng chuyển đổi nghề hoặc hạ lãi suất, người vay tín dụng đen cũng giảm mạnh thì đây chính là phòng ngừa sau thời gian Thanh Hóa đánh mạnh với tín dụng đen.

Theo Công an Thanh Hóa năm 2023, các cơ quan báo chí đã đăng tải phát sóng hơn 4.000 tin bài, phóng sự tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa, qua đó người dân tin cậy, trách nhiệm, nhận thức không vi phạm pháp luật

Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Cũng tại hội nghị tổng kết phối hợp công tác tuyên truyền năm 2023 với các cơ quan báo chí, có 9 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023 được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trong đó có phóng viên của báo Pháp Luật TP.HCM.

ĐẶNG TRUNG