Công an Tiền Giang thông tin về khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D

(PLO)- “Công an khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D là hoạt động bình thường của cơ quan điều tra” - Đại tá Nguyễn Hữu Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, thông tin.

Chiều 18-4, tại buổi họp báo báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội qúy 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2023 do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức, Đại tá Nguyễn Hữu Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, thông tin việc Công an khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D (trụ sở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) là hoạt động bình thường của cơ quan điều tra.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hữu Lộc, sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và được cơ quan Viện kiểm sát phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 63-02D.

Việc khám xét nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ xung quanh các vụ án mà hiện nay Công an TP.HCM và Bộ Công an đang điều tra liên quan hoạt động đăng kiểm.

Đại tá Nguyễn Hữu Lộc còn cho biết thêm, cơ quan Công an Tiền Giang cũng đã làm việc với Công ty TNHH SX-TM-DV Quốc Phong (tại Khu phố 1, phường 3, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) chức năng hoán cải xe và đã thu giữ 499 hồ sơ liên quan đến hoán cải xe của Công ty này, có qua đăng kiểm tại Trung tâm 63-02D.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Hữu Lộc, Công ty TNHH SX-TM-DV Quốc Phong do ông Trương Minh Quốc là người đại diện có chức năng hoán cải xe, và vợ ông Quốc vừa là người đại diện Công ty Ô tô Quốc Thắng (có địa chỉ tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) vừa là người đại diện của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D, có 50% cổ phần trong Trung tâm đăng kiểm này.

“Các xe sau khi hoán cải tại Công ty hoán cải xe Quốc Phong đều qua đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D. Cơ quan Công an đang làm rõ vấn đề này, nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật” – Đại tá Nguyễn Hữu Lộc thông tin.

Trước đó, ngày 10-4 Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và thu giữ nhiều tài liệu.

ĐÔNG HÀ