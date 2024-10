Công an tìm được hai kẻ trộm 3 xe máy của 1 nhà dân ở Long An 12/10/2024 09:47

Sáng ngày 12-10, Công an huyện Thủ Thừa (Long An), cho biết vừa khởi tố bị can đối với Trần Văn Long (38 tuổi, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản) và Trần Văn Bé (35 tuổi có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản), cùng ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào tối ngày 20-9, Long và Bé chạy xe máy đi lấy trộm tài sản. Khi đến địa phận xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) thì phát hiện nhà ông N có 4 xe máy trong nhà kho nên vào trộm.

Bé đứng ngoài cảnh giới, Long đột nhập vào dùng kìm cắt ổ khóa cửa nhà kho, lấy trộm 1 xe mang đi cất giấu rồi quay lại trộm tiếp 1 xe khác.

Sau khi thay biển số xe, cả hai điều khiển xe về phòng trọ của Long tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc.

Hai kẻ trộm Long và Bé bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Tiếp tục khuya ngày 21-9, Long nhờ người phụ nữ (sống như vợ chồng) chở quay lại nhà kho của ông N, tiếp tục đột nhập vào lấy trộm 1 xe mô tô và chạy về phòng trọ.

Long chụp hình 3 xe mô tô vừa trộm được để nhờ người khác bán giùm nhưng không ai mua.

Sau đó, Long đi cầm 1 chiếc xe lấy 10 triệu đồng. Ngày 23-9, Long bán được hai xe mô tô còn lại cho người đàn ông không rõ lai lịch với tổng số tiền là 7,7 triệu đồng.

Đến ngày 28-9, Long và Bé bị lực lượng Công an mời làm việc. Tại cơ quan Công an, hai kẻ trộm khai nhận đã thực hiện hành vi lấy trộm 3 xe mô tô trên.

Hiện vụ việc đang được công tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.