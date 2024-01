Công an tỉnh Đắk Nông kỷ niệm 20 năm thành lập, đón nhận Huân chương Chiến công

Ngày 12-1, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (12-1-2004 - 12-1-2024) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Đắk Nông...

Công an Đắk Nông đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhì. Ảnh: M.Q

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cách nay 20 năm, đơn vị đi vào hoạt động với muôn vàn khó khăn, thách thức.

Trong 20 năm qua, với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đơn vị đã vượt qua những khó khăn, thử thách, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt.

Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, không để bị động và bất ngờ trong mọi tình huống...

Công an tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc… Đặc biệt, năm 2011, Ban An ninh tỉnh Quảng Đức (nay là Công an tỉnh Đắk Nông) đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông đạt được trong suốt 20 năm qua.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Trung tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, tận trung với nước, tận hiếu với dân, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung với Đảng - Tận tụy với Nhân dân - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền và triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm ANTT trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm lộng hành, gây bức xúc dư luận.

Dịp này, Công an tỉnh Đắk Nông đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì; tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.

TIẾN THOẠI