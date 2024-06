Công an TP Hà Nội công bố nguyên nhân cháy ở phố Trung Kính 26/06/2024 17:11

(PLO)- Liên quan vụ cháy ở Trung Kính (Hà Nội) khiến 14 người tử vong vào cuối tháng 5-2024, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết nguyên nhân vụ cháy do chập điện xe máy điện…

Chiều 26-6, tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có thông tin mới liên quan vụ cháy ở Trung Kính.

Theo ông Tùng, ngày 24-5-2024, tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy làm 14 người chết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an), Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành thụ lý vụ việc để điều tra theo quy định.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay nguyên nhân cháy được xác định là do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực đậu xe máy điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan sang các xe máy xung quanh.

"Nguyên nhân này chúng tôi xác định đã chính xác rồi" – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Ông Tùng thông tin ngày 25-5-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy", và tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan nếu có để xử lý nghiêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tập trung làm rõ 2 diện để xử lý trách nhiệm theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội cũng như lãnh đạo Bộ Công an. Theo đó, thứ nhất đối với việc cho thuê vận hành nhà trọ, Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm chính thuộc về bà NTT – người tổ chức cho thuê trọ và anh NKH- con trai chủ nhà.

“Tuy nhiên 2 người này đã tử vong trong vụ cháy nên Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan thuộc nội dung trên nếu có” – ông Tùng nói.

Về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy, ông Tùng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Tinh thần xử lý là không có vùng cấm, không bao che để làm gương cho các trường hợp khác. Hiện chúng tôi đang thu thập, đánh giá, xem xét trách nhiệm của nhóm cơ quan quản lý nhà nước, nếu có vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm” – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay.