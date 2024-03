Công an TP Thủ Đức, TP.HCM phát đi thông báo và chỉ cách để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm xảy ra tại các ngân hàng, tiệm vàng.

Camera ghi lại cảnh cướp tại tiệm vàng ở Bình Dương. Ảnh: PLO

Theo Công an TP Thủ Đức, đối với khách hàng, người dân khi đi, đến nơi mua, bán, giao dịch tại ngân hàng hay tiệm vàng phải có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản, cất giữ tiền, vàng cẩn thận và có người thân hoặc bảo vệ theo cùng.

Công an cũng lưu ý người dân gửi xe máy hoặc phải có người trông coi xe cẩn thận, không chen lấn trước quầy giao dịch; cần cảnh giác đối tượng lạ đeo bám, cố ý va chạm để trộm cắp tài sản.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn dàn cảnh hỏi thăm đường, va quẹt xe, gây gổ, đánh nhau nhằm đánh lạc hướng để ra tay chiếm đoạt tài sản.

Đối với ngân hàng và tiệm vàng cần lắp đặt hệ thống an ninh (thiết bị báo động, camera, két sắt, kính ba lớp, kính cường lực...), thường xuyên kiểm tra đảm bảo hoạt động tốt.

Bố trí đủ lực lượng bảo vệ có nghiệp vụ, kỹ năng phát hiện dấu hiệu bất thường và xử lý tình huống cướp xảy ra. Có bảng chỉ dẫn số điện thoại công an trong trường hợp khẩn cấp.

Đặc biệt, công an còn lưu ý khi có tình huống cướp xảy ra phải ưu tiên an toàn tính mạng, sức khỏe bản thân, đồng thời ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, phương tiện của đối tượng để cung cấp cho cơ quan công an điều tra, truy xét.

Công an nhờ người dân hỗ trợ truy bắt nhóm cướp tiệm vàng ở Bình Dương (PLO)- Lực lượng công an đang ráo riết truy tìm nhóm cướp tiệm vàng, người dân nào phát hiện thì báo ngay.

CÔNG MINH