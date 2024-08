Công an TP.HCM bắt khẩn cấp hàng loạt người điều hành nhà hàng chiều khách nước ngoài 'tới z' ở quận 1

Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ bảy người gồm Hoàng Anh Hào, Yu Sungho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Lee Jihyoung, Kim Ji Hoon, Kang MinCheol, Nguyễn Kim Diễm (Madam Yến) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, qua công tác quản lý, đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến các hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài trên địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phát hiện Nhà hàng G&G, số 165/76-78 Nguyễn Thái Bình (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) có hoạt động cho các tiếp viên nữ “phục vụ tới z” cho khách nước ngoài.

Công an xác định, Nhà hàng G&G hoạt động từ 22-5 đến nay, do Hoàng Anh Hào, Yu Sungho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Cho Kiwan làm chủ và trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động.

Nhà hàng có 30 phòng Karaoke hoạt động không phép và chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc.

Với việc hứa trả tiền lương và hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo được nhiều quản lý người Hàn Quốc và madam người Việt Nam về làm việc. Nhà hàng có tám quản lý người Hàn Quốc, ba “má mì”, hai nhân viên phục vụ và hơn 120 tiếp viên nữ.

Nhằm thu hút khách đến nhà hàng ăn uống, vui chơi, chủ nhà hàng đã tổ chức quay clip quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau và đưa ra nhiều combo hấp dẫn để giới thiệu về nhà hàng như: Đây là địa điểm ăn chơi an toàn, có tiếp viên nữ “múa thoát y” và sẵn sàng chiều khách tới bến với giá rẻ từ 2,5 đến 4 triệu.

Quảng cáo còn nêu rõ là địa điểm “phục vụ quý ông” là các khách sạn, chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi và có xe sang đưa đón.

Bằng việc tổ chức các hoạt động mại dâm trên, chủ nhà hàng và quản lý thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng. Gây dựng được tiếng vang trong mảng kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam, giới ăn chơi Hàn Quốc đồn thổi nhà hàng G&G là thiên đường, khách Hàn Quốc nào đến Việt Nam cũng phải đến trải nghiệm, thỏa mãn và chiêm ngưỡng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, ngày 12-7, Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng PC02 chỉ đạo cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều mũi trinh sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an Quận 1 kiểm tra hành chính nhà hàng G&G.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến việc người của nhà hàng điều bốn tiếp viên nữ đi “chiều khách” tại chung cư cao cấp trên địa bàn TP Thủ Đức và quận Bình Thạnh nên kiểm tra mời các đối tượng liên quan về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hào, Yu, Thúy khai nhận nhằm tăng doanh thu cho nhà hàng, các nghi can đã chỉ đạo cấp dưới cho phép tiếp viên nữ của nhà hàng “đi khách” phục vụ người nước ngoài khi có yêu cầu.

Để né tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, nhóm này đã nhiều lần tổ chức họp kín với các madam người Hàn Quốc, tổng quản lý và “má mì” người Việt Nam để hướng dẫn cách thức hoạt động mại dâm tại nhà hàng.

Nhóm này cũng chỉ đạo cấp dưới chỉ tiếp khách là người nước ngoài và phải kiểm tra hộ chiếu để xác nhận quốc tịch hoặc có người quen bảo lãnh thì mới được vào cơ sở để ăn uống, vui chơi.

Lực lượng bảo vệ thì phải thường xuyên tuần tra trước nhà hàng, nếu phát hiện có người Việt Nam đứng trước nhà hàng thì tiến hành đẩy đuổi và thường xuyên thay đổi địa điểm phục vụ. Với phương thức, thủ đoạn nêu trên chỉ trong hai tháng hoạt động, các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên địa bàn TP.HCM nói chung và tội phạm về tệ nạn mại dâm nói riêng. Góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại ấm no, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.