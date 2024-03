Công an TP.HCM và công an tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết chương trình phối hợp

(PLO)- Công an TP.HCM và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác công an giữa hai đơn vị, ngày 22-3.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM và Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đồng chủ trì buổi lễ.

Theo Công an TP.HCM, lễ ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp, tạo mối quan hệ gắn bó chặt chẽ trong công tác giữa hai đơn vị.

Trong đó, nội dung chương trình phối hợp đã được hai đơn vị phối hợp nghiên cứu xây dựng nhằm cụ thể hóa, tối đa hóa các hoạt động trao đổi, hợp tác, tạo mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa công an hai địa phương.

Công an TP.HCM và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác Công an giữa hai đơn vị, ngày 22-3. Ảnh: CA

Một trong những nội dung nổi bật là trao đổi thông tin, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác; kịp thời trao đổi thông tin về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch, thông tin về hoạt động của các đối tượng an ninh có liên quan hai địa phương, nhất là lĩnh vực an ninh có tính tương đồng cao (an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh du lịch…).

Bên cạnh đó là trao đổi các thông tin về công dân hoạt động vi phạm pháp luật tại TP.HCM và ngược lại để chủ động nhận diện, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CA

Mặt khác, hai đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa trong việc hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong công tác phối hợp điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, truy bắt các đối tượng phạm tội; thực hiện công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã…

Phát biểu tại Lễ ký kết, Trung tướng Lê Hồng Nam và Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trên nhiều mặt.

Lãnh đạo Công an TP.HCM và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá đây chính là cột mốc quan trọng, là một bước tiến trong mối quan hệ tác tốt đẹp giữa hai đơn vị.

