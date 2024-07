Công an treo thưởng 500 triệu cho người cung cấp thông tin về kẻ giết người Dương Đình Luyện 04/07/2024 20:24

Ngày 4-7, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) vừa thông báo sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị để bắt kẻ sát hại hai mẹ con ở phường Văn An (TP Chí Linh).

Cụ thể, kẻ giết người là Dương Đình Luyện (39 tuổi, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh), đã ra tay sát hại mẹ vợ và vợ cũ hôm 23-6 vừa qua.

Công an TP Chí Linh cung cấp hình ảnh về Dương Đình Luyện

Cơ quan công an TP Chí Linh cho biết người dân khi có thông tin có thể liên hệ đến số điện thoại 0902.158.479, facebook: Công an thành phố Chí Linh hoặc Công an gần nhất. Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật an toàn.

Cùng với đó, Công an TP Chí Linh tiếp tục kêu gọi Dương Đình Luyện ra đầu thú, trình diện với cơ quan chức năng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi che giấu cho Dương Đình Luyện sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, chiều 23-6, do mâu thuẫn, Dương Đình Luyện điện thoại gọi vợ cũ là chị TTNA về nhà nói chuyện. Sau đó Luyện chạy ô tô bán tải màu xanh (chưa rõ biển số) đến nhà bà H (mẹ ruột của chị TTNA) ở phường Văn An, TP Chí Linh. Tại đây, Luyện ra tay sát hại bà H và vợ cũ của mình rồi bỏ trốn. Cơ quan công an cho biết, Luyện có nốt ruồi cách 3 cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh; đi xe máy hiệu SH màu trắng, biển kiểm soát 34B2-706.86.