Công an Tuyên Quang tìm 3 nghi can đá gà ăn tiền 24/05/2024 15:15

(PLO)- Công an Tuyên Quang đang truy tìm 3 nghi can tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, xảy ra tại một trang trại ở huyện Yên Sơn.

Ngày 24-5, đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang truy tìm ba nghi can có hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền, xảy ra hồi tháng 4-2024 tại huyện Yên Sơn.

3 nghi can đang bị Công an Tuyên Quang truy tìm. Ảnh CACC

Những người này, gồm: Lương Ngọc Khánh (21 tuổi, ngụ khu 4, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), Lê Xuân nghĩa (38 tuổi, ngụ khu 4, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Ngọc Hiển (35 tuổi, ngụ thôn 11, xã Kim Phú, TP Tuyên Quang).

Nội dung vụ án theo công an cung cấp, ngày 6-4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tuyên Quang triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền tại trang trại nuôi gà của Trần Anh Tuấn (thôn Ngòi, xã Mỹ Bằng).

Thời điểm cảnh sát ập vào bắt giữ, đang có gần 40 người tham gia đá gà ăn tiền.

Các con bạc trú tại hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hai con gà chọi, nhiều tiền mặt và các tang vật khác liên quan đến cá cược.

Điều tra ban đầu cho thấy, các con bạc đã lập kèo đá gà với số tiền trên 50 triệu đồng.

Trước khi phát thông báo tìm 3 nghi can lần này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 7 bị can về hành vi đánh bạc.

Vụ án đang được điều tra mở rộng và công an vẫn đang truy tìm những người có liên quan.