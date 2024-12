Công bố nhân sự Công an 2 phường mới sáp nhập của TP Phan Thiết 05/12/2024 15:28

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định sắp xếp, kiện toàn Công an phường của TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận theo đơn vị hành chính mới.

Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn, sắp xếp và bố trí nhân sự Công an 2 phường mới (Bình Hưng và Lạc Đạo), TP Phan Thiết.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận phát biễu tại Lễ công bố.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 1253/NQ-UBTVQH15 ngày 2-11-2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Bình Thuận.

Trong đó, TP Phan Thiết nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính phường Bình Hưng và phường Hưng Long thành đơn vị hành chính phường mới và đặt tên là phường Bình Hưng; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính phường Lạc Đạo, phường Đức Thắng và phường Đức Nghĩa thành đơn vị hành chính phường mới và đặt tên là phường Lạc Đạo.

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Công an phường Lạc Đạo.

Ngày 28-11-2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định về việc sắp xếp, kiện toàn Công an phường, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận theo đơn vị hành chính mới.

Ngày 1-12, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành quyết định về việc bố trí nhân sự chỉ huy Công an 2 phường mới nói trên.

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Công an phường Bình Hưng.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các sĩ quan được cấp trên tin tưởng giao trọng trách mới và thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh cảm ơn Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND TP Phan Thiết và Đảng ủy, UBND các phường đã quan tâm, lãnh đạo, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trung tá Phạm Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trung tá Phạm Nguyễn Tấn Phước, tân Trưởng Công an phường Lạc Đạo đại diện cho các sĩ quan được điều động, bố trí công tác mới, hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn mới; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các phường mới nói riêng và TP Phan Thiết nói chung.