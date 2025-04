Bình Định 'chốt' tên gọi 58 xã, phường sau sắp xếp 28/04/2025 16:52

Ngày 28-4, HĐND tỉnh Bình Định thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh này.

Theo đó, sau sắp xếp, tỉnh Bình Định còn 58 đơn vị hành chính, gồm 41 xã, 17 phường; giảm 97 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.

Tỉnh Bình Định cũng đã thay đổi cách đặt tên xã, phường từ đánh số sang địa danh. Mỗi tên gọi địa phương gắn với địa danh, lịch sử phát triển và con người Bình Định.

Tỉnh Bình Định lấy tên xã phường gắn với địa danh, lịch sử phát triển và con người Bình Định. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tên gọi 58 xã phường mới của tỉnh Bình Định sau sắp xếp gồm:

1. Thành phố Quy Nhơn gồm các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và xã Nhơn Châu.

2. Thị xã An Nhơn gồm các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc và xã An Nhơn Tây.

3. Thị xã Hoài Nhơn gồm các phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc.

4. Huyện Phù Cát gồm các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn.

5. Huyện Phù Mỹ gồm các xã Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam.

6. Huyện Tuy Phước gồm các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc.

7. Huyện Tây Sơn gồm các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An.

8. Huyện Hoài Ân gồm các xã Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo.

9. Huyện Vân Canh gồm các xã Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên.

10. Huyện Vĩnh Thạnh, gồm các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn.

11. Huyện An Lão gồm các xã An Hòa, An Lão, An Vinh, An Toàn.