Chi tiết 45 xã, phường và 3 đặc khu ở tỉnh Kiên giang sau sắp xếp 28/04/2025 14:41

Ngày 28-4, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) thông qua hai Tờ trình đề nghị thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và hợp nhất tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang biểu quyết thông qua hai Tờ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và cấp tỉnh. Ảnh: HOÀNG HỮU

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang thống nhất thành lập tỉnh An Giang trên cơ sở hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang hiện nay.

Đơn vị hành chính cấp tỉnh mới có diện tích gần 9.889km2, quy mô dân số hơn 4,95 triệu người; trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh An Giang sau hợp nhất đặt tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện nay.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang năm 2025.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang, tỉnh sẽ sắp xếp, tổ chức lại 143 xã, phường thị trấn thành 48 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 41 xã, bốn phường và ba đặc khu.

Ba đặc khu, gồm:

Đặc khu Kiên Hải: gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện đảo Kiên Hải. Kết thúc hoạt động của các xã đảo: An Sơn, Nam Du, Hòn Tre và Lại Sơn. Trụ sở đặt tại UBND huyện Kiên Hải hiện nay.

Đặc khu Phú Quốc: sáp nhập tám xã, phường của TP Phú Quốc; trụ sở đặt tại UBND TP Phú Quốc hiện nay.

Đặc khu Thổ Châu: giữ nguyên hiện trạng xã đảo Thổ Châu; trụ sở đặt tại UBND xã Thổ Châu hiện nay.

Thành lập đặc khu Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở nhập tám xã, phường của TP Phú Quốc hiện nay. Ảnh: HOÀNG HỮU

Còn lại 41 xã, bốn phường, gồm:

TP Rạch Giá:

- Phường Rạch Giá: sáp nhập các phường Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, An Hòa, Vĩnh Hiệp, An Bình, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi; trụ sở đặt tại Thành ủy TP Rạch Giá hiện nay.

- Phường Vĩnh Thông: sáp nhập xã Phi Thông, phường Vĩnh Thông và xã Mỹ Lâm (huyện Hòn Đất); trụ sở đặt tại UBND phường Vĩnh Thông hiện nay.

TP Hà Tiên:

- Phường Hà Tiên: sáp nhập các phường Pháo Đài, Bình San, Mỹ Đức và Đông Hồ; trụ sở đặt tại UBND TP Hà Tiên hiện nay.

- Phường Tô Châu: sáp nhập phường Tô Châu, xã Thuận Yên và xã Dương Hòa (huyện Kiên Lương); trụ sở đặt tại UBND phường Tô Châu hiện nay.

- Xã Tiên Hải: giữ nguyên hiện trạng.

Huyện Vĩnh Thuận:

- Xã Vĩnh Phong: sáp nhập xã Vĩnh Phong và xã Phong Đông; trụ sở đặt tại UBND huyện Vĩnh Thuận hiện nay.

- Xã Vĩnh Bình: sáp nhập xã Vĩnh Bình Bắc và xã Vĩnh Bình Nam; trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Bình Minh hiện nay.

- Xã Vĩnh Thuận: sáp nhập xã Vĩnh Thuận và xã Tân Thuận; trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Vĩnh Thuận hiện nay.

Huyện U Minh Thượng:

- Xã U Minh Thượng: sáp nhập xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận; trụ sở đặt tại UBND huyện U Minh Thượng hiện nay.

- Xã Vĩnh Hòa: sáp nhập xã Thạnh Yên A và xã Hòa Chánh; trụ sở đặt tại UBND xã Thạnh Yên hiện nay.

Huyện An Minh:

- Xã An Minh: sáp nhập thị trấn Thứ Mười Một và xã Đông Hưng; trụ sở đặt tại UBND huyện An Minh hiện nay.

- Xã Đông Hòa: sáp nhập xã Đông Hòa và xã Đông Thạnh; trụ sở đặt tại UBND xã Đông Hòa hiện nay.

- Xã Tân Thạnh: sáp nhập xã Tân Thạnh và xã Thuận Hòa; trụ sở đặt tại UBND xã Tân Thạnh hiện nay.

- Xã Đông Hưng: sáp nhập xã Đông Hưng A và xã Vân Khánh Đông; ; trụ sở đặt tại UBND xã Đông Hưng A hiện nay.

- Xã Vân Khánh: sáp nhập xã Vân Khánh và xã Vân Khánh Tây; trụ sở đặt tại UBND xã Vân Khánh hiện nay.

Huyện An Biên:

- Xã An Biên: sáp nhập thị trấn Thứ Ba và xã Đông Yên; trụ sở đặt tại UBND huyện An Biên hiện nay.

- Xã Tây Yên: sáp nhập xã Tây Yên và xã Nam Yên; trụ sở đặt tại UBND xã Tây Yên hiện nay.

- Xã Đông Thái: sáp nhập xã Nam Thái và xã Nam Thái A; trụ sở đặt tại UBND xã Đông Thái hiện nay.

Sau sắp xếp, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang), còn bốn xã; đó là: xã Gò Quao, xã Định Hòa, xã Vĩnh Hòa Hưng và xã Vĩnh Tuy. Ảnh: CHÂU ANH

Huyện Gò Quao:

- Xã Gò Quao: sáp nhập thị trấn Gò Quao và các xã Vĩnh Phước B, Định An; trụ sở đặt tại UBND huyện Gò Quao hiện nay

- Xã Định Hòa: sáp nhập các xã Định Hòa, Thới Quản và xã Thủy Liễu; trụ sở đặt tại UBND xã Định Hòa hiện nay.

- Xã Vĩnh Hòa Hưng: sáp nhập xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc và xã Vĩnh Hòa Hưng Nam; trụ sở đặt tại UBND xã Vĩnh Hòa Hưng Nam hiện nay.

- Xã Vĩnh Tuy: sáp nhập các xã Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy và Vĩnh Phước A; trụ sở đặt tại UBND xã Vĩnh Thắng hiện nay.

Huyện Giồng Riềng:

- Xã Giồng Riềng: sáp nhập thị trấn Giồng Riềng và các xã Bàn Tân Định, Thạnh Hòa, Bàn Thạch, Thạnh Bình; trụ sở đặt tại UBND huyện Giồng Riềng hiện nay.

- Xã Thạnh Hưng: sáp nhập các xã Thạnh Hưng, Thạnh Phước và Thạnh Lộc; trụ sở đặt tại UBND xã Thạnh Phước hiện nay.

- Xã Long Thạnh: sáp nhập các xã Long Thạnh, Vĩnh Phú và Vĩnh Thạnh; trụ sở đặt tại UBND xã Long Thạnh hiện nay.

- Xã Hòa Hưng: sáp nhập các xã Hòa Lợi, Hòa Hưng và Hòa An; trụ sở đặt tại UBND xã Hòa Hưng hiện nay.

- Xã Ngọc Chúc: sáp nhập các xã Ngọc Chúc, Ngọc Thuận và Ngọc Thành; trụ sở đặt tại UBND xã Ngọc Chúc hiện nay.

- Xã Hòa Thuận: sáp nhập xã Hòa Thuận và xã Ngọc Hòa; trụ sở đặt tại UBND xã Hòa Thuận hiện nay.

Huyện Tân Hiệp:

- Xã Tân Hiệp: sáp nhập thị trấn Tân Hiệp và các xã Tân Hiệp B, Thạnh Đông, Thạnh Đông B; trụ sở đặt tại UBND huyện Tân Hiệp hiện nay.

- Xã Tân Hội:sáp nhập các xã Tân Thành, Tân Hội, Tân An và Tân Hòa; trụ sở đặt tại UBND xã Tân Thành hiện nay.

- Xã Thạnh Đông: sáp nhập các xã Tân Hiệp A, Thạnh Đông A và Thạnh Trị; trụ sở đặt tại UBND xã Thạnh Đông A hiện nay.

Sau sắp xếp, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) còn ba xã, đó là: xã Châu Thành, xã Bình An, và xã Thạnh Lộc. Ảnh: CHÂU ANH

Huyện Châu Thành:

- Xã Châu Thành: sáp nhập thị trấn Minh Lương và các xã Minh Hòa, Giục Tượng;trụ sở đặt tại UBND huyện Châu Thành hiện nay.

- Xã Bình An: sáp nhập các xã Bình An, Vĩnh Hòa Hiệp và Vĩnh Hòa Phú; trụ sở đặt tại UBND xã Bình An hiện nay.

- Xã Thạnh Lộc: sáp nhập các xã Thạnh Lộc, Mong Thọ, Mong Thọ A, Mong Thọ B; trụ sở đặt tại UBND xã Thạnh Lộc hiện nay.

Huyện Hòn Đất:

- Xã Hòn Đất: sáp nhập thị trấn Hòn Đất và các xã Lình Huỳnh, Thổ Sơn, Nam Thái Sơn; trụ sở đặt tại UBND huyện Hòn Đất hiện nay.

- Xã Sơn Kiên: sáp nhập các xã Sơn Kiên, Sơn Bình và Mỹ Thái; trụ sở đặt tại UBND xã Sơn Kiên hiện nay.

- Xã Mỹ Thuận: sáp nhập thị trấn Sóc Sơn và các xã Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Thuận, Mỹ Phước; trụ sở đặt tại UBND xã Mỹ Thuận hiện nay.

- Xã Bình Giang: giữ nguyên hiện trạng.

- Xã Bình Sơn: giữ nguyên hiện trạng.

Huyện Kiên Lương:

- Xã Kiên Lương: sáp nhập thị trấn Kiên Lương và các xã Bình An, Bình Trị; trụ sở đặt tại Huyện ủy Kiên Lương hiện nay.

- Xã Hòa Điền: sáp nhập xã Hòa Điền và xã Kiên Bình; trụ sở đặt tại UBND xã Kiên Bình hiện nay.

- Xã Hòn Nghệ: giữ nguyên hiện trạng.

- Xã Sơn Hải: giữ nguyên hiện trạng.

Huyện Giang Thành:

- Xã Giang Thành: sáp nhập các xã Tân Khánh Hòa, Phú Lợi và Phú Mỹ; trụ sở đặt tại UBND huyện Giang Thành hiện nay.

- Xã Vĩnh Điều: sáp nhập xã Vĩnh Điều và xã Vĩnh Phú; trụ sở đặt tại UBND xã Vĩnh Điều hiện nay.