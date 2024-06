Công điện của Bộ Công an về chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét 09/06/2024 20:00

(PLO)- Bộ Công an vừa có công điện gửi các đơn vị về việc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 9-6, Văn phòng Bộ Công an (Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Bộ Công an) có công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh CSCĐ; Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Cục CSGT… và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Công điện nêu rõ: Trong những ngày vừa qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn cục bộ tại nhiều địa phương. Dự báo từ ngày 9-6 đến sáng ngày 10-6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.

Cây xà cừ bị bật gốc, đổ khiến ô tô đỗ ngay cạnh bị biến dạng ở Hải Phòng trong cơn mưa lớn. Ảnh: Ngọc Sơn

Văn phòng Bộ Công an đề nghị các đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự, triển khai các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở; Hướng dẫn giao thông, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn, khu vực nước ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Công an các tỉnh tổ chức di dời, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn người dân khi có tình huống xảy ra; Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian vừa qua.

Đồng thời thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại,...