13 ATM gạo, nước suối tiếp sức cộng đồng vượt khó

Tập đoàn Nam Long vừa trao tặng và đưa vào hoạt động hệ thống ATM gạo cho 13 điểm xã trên địa bàn các huyện Bến Lức, Thủ Thừa và Tân Trụ, tỉnh Long An với hơn 70 tấn gạo hỗ trợ người dân tại khu vực này.



Tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, người dân sẽ nhận gạo vào thứ 5 hàng tuần, mỗi lần 5kg. Ảnh: LN

Chia sẻ về dự án, ông Dương Tấn Vinh, Giám đốc Pháp lý và Phát triển dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cho biết: “Trong nửa đầu năm 2020, toàn tỉnh Long An đã phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do tác động đa chiều từ Covid-19. Theo đó, số lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động và mất việc do dịch bệnh cũng lên đến 4846 người. Trước tình hình trên, tại huyện Bến Lức, hai máy ATM gạo đã được địa phương đưa vào thí điểm để giúp đỡ người dân, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế.

Đáp lại lời kêu gọi của địa phương, Nam Long đã quyết định hỗ trợ thêm hệ thống 13 máy ATM gạo và 70 tấn gạo, phân bố rộng khắp trên địa bàn các xã thuộc huyện Bến Lức, Tân Trụ và Thủ Thừa. Điều này góp phần giúp đỡ người dân tỉnh Long An có đủ cơm no, đủ sức khỏe để có nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.



Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Long An thăm hỏi bà con. Ảnh: LN

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Long An cho biết: “Dưới tác động của đại dịch Covid-19, đại đa số người dân Long An đều ít nhiều chịu ảnh hưởng. Dự án này của Nam Long được chính quyền tỉnh và cá nhân tôi đánh giá là một hoạt động nhân văn, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con ở 3 huyện, giúp ổn định tinh thần cũng như an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh".



. Đồng hành hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, tập thể công ty Nhất Tiến Chung (TP.HCM) cũng vừa tặng 10.008 chai nước suối Sapuwa 1,5 lit. Theo đó, 3012 chai 1,5 lit đã được trao cho khu cách ly kiểm dịch cộng đồng 28 Chế Lan Viên, Quận Tân Phú; 6999 chai 1,5 lít tặng Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới TP. HCM (6996 chai 1,5 lit).



Đại diện công ty Nhất Tiến Chung trao tặng gần 7000 chai nước suối 1,5 lít cho BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: NTC

Đại diện công ty cho biết, nước suối không thể thiếu với bệnh nhân trong quá trình điều trị, cũng như với tất cả mọi người. Vì vậy, được chung tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch là niềm vinh dự cho tập thể công ty Nhất Tiến Chung. Công ty chúng tôi chúc tất cả mọi người vượt qua đại dịch và đẩy lùi được đại dịch.