Cử tri quận Tân Phú đề nghị xử lý triệt để trộm cướp, cá độ

Sáng 18-11, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 5 TP.HCM có buổi tiếp xúc cử tri quận Tân Phú sau kỳ họp thứ 4 QH khoá XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 5 gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH; Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Trần Anh Tuấn; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh gần đây trên địa bàn quận Tân Phú xảy ra nhiều vụ xô xát, gây thương tích, nhiều đối tượng phạm tội còn ở độ tuổi thanh thiếu niên... Cử kiến nghị quận Tân Phú cần có biện pháp đảm bảo an ninh trên địa bàn trước dịp Tết Nguyên đán và World Cup 2022.

"Hiện nay trên địa bàn thường xảy ra trộm cướp, vì vậy công an quận cần có biện pháp chế tài, xử lý nghiêm để người dân yên tâm đón Tết" - cử tri Phạm Đắc Hải, phường Phú Thạnh nói.

Trả lời vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú, cho biết thời gian vừa qua, tội phạm liên quan đến gây thương tích xảy ra khá nhiều trên địa bàn, số tuổi ngày càng trẻ hoá, chủ yếu là thanh thiếu niên, học sinh.

"Nhận thức được vấn đề này, công an quận cùng Uỷ ban MTTQ quận đã tổ chức chuyên đề về quản lý giáo dục cho thanh thiếu niên trên địa bàn, có mời Đảng uỷ, các ban ngành và phụ huynh cùng tham dự nhằm đảm bảo việc giáo dục con em được tốt nhất" - Thượng tá Đông thông tin.

Liên quan vấn đề an ninh trước dịp Tết Nguyên đán và World Cup 2022, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú chia sẻ: Vừa qua công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên toàn địa bàn TP. Trước đó, công an quận Tân Phú đã nhiều lần tổ chức các đợt kiểm tra và phát hiện nhiều điểm đánh bạc, bãi đất trống tổ chức đá gà... trên địa bàn.

"Công an quận đã chỉ đạo và giao phường, công an khu vực xử lý nghiêm. Quan điểm của chúng tôi sẽ không dung túng với loại tội phạm này. Chúng tôi cũng yêu cầu rà soát, lên danh sách các quán cà phê có tổ chức cho người dân xem bóng đá dịp World Cup, nếu có hiện tượng cá độ thì sẽ bố trí trinh sát xử lý ngay" - Thượng tá Nguyễn Duy Đông nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết tổ ĐBQH đã ghi nhận những vấn đề mà cử tri góp ý.

Về các kiến nghị liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, Trung tướng Đức đề nghị quận chỉ đạo và khẩn trương giải quyết.

Sớm hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phan Thị Anh (phường Phú Thọ Hoà), kiến nghị nhà nước cần có giải pháp quản lý bất động sản, giá đất. Theo bà, hiện một số công ty có tình trạng gom đất xong đẩy giá lên cao, người lao động có nhu cầu mua nhà thì dù làm lụng cả đời người cũng không đủ tiền. "Tôi mong Nhà nước đưa ra giải pháp để đất không tiếp tục tăng giá như hiện nay. Theo tôi, giá đất hiện nay là giá ảo" - cử tri Phan Thị Anh bức xúc. Trả lời vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Minh Đức nhìn nhận, TP.HCM hiện là trung tâm kinh tế, tài chính lớn của cả nước, người dân ở khắp nơi đổ về. Dân số tăng nhưng quỹ nhà ở, quỹ bệnh viện, trường học... không theo kịp dẫn đến quá tải nên nhà ở tăng giá. "Đó là bài toán khó, là thách thức lớn với nhà quản lý" - Trung tướng Đức nói và cho biết về vấn đề đất đai, QH đã có đề xuất sớm sửa đổi Luật Đất đai nhằm giải quyết bài toán về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy hoạch, thổi giá ảo...

