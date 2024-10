Cử tri TP Cần Thơ mong muốn có bệnh viện tầm cỡ để điều trị bệnh 14/10/2024 15:10

Ngày 14-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

Cử tri Phạm Văn Nghĩa phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

Bệnh viện công thiếu thuốc

Tại đây, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề của trung ương như sách giáo khoa, khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), quảng cáo thực phẩm chức năng tràn lan, quản lý thị trường vàng… Song song là nhiều vấn đề của địa phương như ngập lụt, dự án treo, giải ngân đầu tư công thấp, dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ…

Cử tri Phạm Văn Nghĩa phản ánh việc khám bệnh bảo hiểm y tế ở TP Cần Thơ vẫn còn tình trạng thiếu thuốc ở bệnh viện (BV) công; Bệnh viện Đa khoa TP không có máy chụp CT nên phải gửi người bệnh sang cơ sở y tế khác để chụp và người bệnh phải tự trả chi phí cả triệu đồng.

“Chúng ta vận động người dân mua BHYT với chi phí 800-900 ngàn đồng mỗi năm mà khi có bệnh đi khám lại phải chi trả nhiều tiền như vậy, hoặc phải ra ngoài mua thuốc thì có nên mua (BHYT) hay không?” – ông Nghĩa nêu vấn đề.

Ông cũng đặt vấn đề sợ lãng phí trong đầu tư cho trạm y tế phường vì hoạt động chủ yếu là cắt chỉ sau phẫu thuật và chích ngừa, do các phường thường nằm gần các bệnh viện; còn trạm y tế xã sẽ phát huy hiệu quả vì địa bàn các xã lên trung tâm khá xa.

Về diễn biến giá vàng, đấu giá vàng thời gian qua, cử tri này cũng đề nghị Chính phủ cần can thiệp kịp thời đối với thị trường vàng; quản lý chặt đối với quảng cáo thực phẩm tràn lan trên mạng, phương tiện thông tin đại chúng…

Cử tri Nguyễn Cao Xiểm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Nguyễn Cao Xiểm, đề nghị TP sớm hoàn thành BV Ung bướu TP Cần Thơ (500 giường). Theo ông Xiển, tâm tư nguyện vọng mọi người đều mong muốn khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có một BV tầm cỡ để giúp người dân chữa trị những căn bệnh nan y.

Sau đó, nhiều lãnh đạo sở, ngành của TP Cần Thơ đã phát biểu trao đổi lại các vấn đề cử tri nêu ra.

Một số thuốc đặc trị đứt nguồn cung

Đối với vấn đề thiếu thuốc, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Cao Hoàng Anh cho biết, hiện nay tình hình thiếu thuốc đã được giải quyết tương đối, hiện đáp ứng 77%. Còn lại thiếu một số là do gói thầu quốc gia với 129 mặt hàng hiện chưa cung cấp đủ. Một số thuốc đặc trị sốt xuất huyết, tay chân miệng… do nhà thầu không tham gia vì một số công ty không sản xuất hàng do đứt nguồn cung cấp nguyên liệu.

Về máy chụp CT, MRI tại BV Đa khoa TP, ông Anh thông tin các thiết bị này đã sử dụng trên bảy năm. Năm 2023, Sở Y tế đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 4,4 tỉ để sửa nhưng sử dụng được 5 tháng thì lại hư.

Theo chỉ đạo, hiện nay BV đang làm thủ tục đấu thầu để sửa chữa. Các máy này là dạng máy hiện đại, mang tính độc quyền, khi sửa chữa chỉ có một bảng báo giá, trong khi quy định đấu thầu phải có ba bảng báo giá. Việc này vừa được Bộ Y tế tháo gỡ, BV sẽ tổ chức đấu thầu sửa chữa, trong quý IV này xong.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện thông tin đến cử tri về dự án BV Ung bướu 500 giường. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cũng thông tin đến cử tri dự án BV Ung bướu TP Cần Thơ.

Theo đó, đến ngày 10-7-2022 hiệp định vay ODA thực hiện dự án hết hạn. Trung ương xác định BV Ung bướu TP Cần Thơ, cố gắng làm nhanh để trở thành BV trung tâm của khu vực ĐBSCL. Do hiệp định vay ODA hết hạn nên sẽ sử dụng vốn trong nước (gồm vốn trung ương và địa phương để thực hiện tiếp (trong đó vốn trung ương khoảng 1.200 tỉ).

Cần thơ đã làm văn bản gửi các bộ, ngành để điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong đó điều chỉnh về mặt thời gian đến năm 2027. Việc này Bộ KH&ĐT đã thống nhất, năm 2025 sẽ tái thực hiện dự án. Và từ năm 2025-2027, trung ương sẽ cân đối vốn để TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện dự án.