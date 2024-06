Cục Cảnh sát hình sự hội ý với Công an Bình Thuận về phòng, chống tội phạm 03/06/2024 10:25

(PLO)- Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận đã hội ý nghiệp vụ về tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội năm 2024.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, tổ chức Hội nghị hội ý nghiệp vụ tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm tại địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội năm 2024.

Thượng tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh NY.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, trong 5 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an toàn tỉnh đã tập trung tấn công quyết liệt các loại tội phạm; đã điều tra, khám phá 384/438 vụ án xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỉ lệ 87,8%), bắt 784 đối tượng, trong đó: Đã điều tra làm rõ 48/52 vụ, 83 đối tượng liên quan đến án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đạt 92,3%).

Công an tỉnh cũng bắt quả tang 144 vụ/642 đối tượng đánh bạc, 2 vụ/21 đối tượng hoạt động mại dâm; vận động đầu thú, thanh loại 31 đối tượng có lệnh truy nã; giải tán 195 nhóm, hơn 1.000 đối tượng thường xuyên tụ tập có biểu hiện trộm cắp và gây mất ANTT; tiến hành gọi hỏi, răn đe giáo dục và đưa ra kiểm điểm trước dân hơn 2.800 đối tượng hình sự; xử lý hành chính 168 vụ/412 đối tượng vi phạm về ANTT.

Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Thuận luôn được giữ vững ổn định.

Thượng tá Bùi Đức Tài - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh NY.

Thượng tá Bùi Đức Tài nhấn mạnh: Việc chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, chuyển hóa địa bàn, nhằm phấn đấu đưa Bình Thuận là địa bàn an toàn về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cũng đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận phải tập trung tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nhằm giải quyết dứt điểm các tình hình phức tạp nổi lên tại địa phương; đồng thời, chủ động phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh, giữa các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh với Công an các đơn vị, địa phương trong công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội…

Tại buổi hội ý, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn và đề xuất các giải pháp chuyển hóa địa bàn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng có liên quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tội phạm về công nghệ cao; công tác tuần tra kiểm soát, truy xét, bắt giữ đối tượng; công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ nhằm tiến tới ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm trên.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm yêu cầu Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh cần triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh NY.

Theo đại tá Liêm, phải tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an; tích cực phối hợp với Công an địa bàn giáp ranh trong công tác phòng chống tội phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc về nghiệp vụ, phối hợp, hỗ trợ Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở.

Công an cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh hơn nữa công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản về ANTT”, làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động đề xuất giải pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng; duy trì công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là công tác tuần tra vũ trang ban đêm nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.