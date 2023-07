Cục Điện ảnh lập 4 tổ xác minh phim 'Hướng gió mà đi' có 'đường lưỡi bò'

(PLO)- Phim "Hướng gió mà đi" do Trung Quốc sản xuất, chiếu trên một số nền tảng xem phim trực tuyến xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Bộ phim Hướng gió mà đi (Flight to you) do Trung Quốc sản xuất chiếu trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix Việt Nam, FPT Play.

Cụ thể, ở phút thứ 2 của tập 30 bộ phim Hướng gió mà đi, hình ảnh "đường lưỡi bò" (đường chín đoạn - do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế) xuất hiện khi nhân vật đang quan sát bản đồ trên màn hình ghế máy bay.

Trên FPT Play, cảnh phim có hình ảnh đường lưỡi bò đã được làm mờ. Tuy nhiên, trên Netflix và một số nền tảng xem phim trực tuyến khác, hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò vẫn hiển thị.

Ngày 8-7, trao đổi với PLO, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) Vi Kiến Thành cho biết, đã nắm bắt được thông tin này và đang tiến hành xác minh. “Phim có 39 tập, vì vậy Cục phải chia làm 4 tổ cấp tập xem từ đó mới có đánh giá chính xác”- Cục trưởng Cục Điện ảnh nói.

Đại diện của FPT Play cho biết: "Các nội dung trước khi phát hành trên FPT Play luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình kiểm duyệt và tuân thủ các qui định của pháp luật.

Đối với bộ phim “Hướng gió mà đi – Flight to you”, đây là bộ phim với nội dung về tình yêu, sự cố gắng trong sự nghiệp của các bạn thanh niên trẻ. Những hình ảnh không phù hợp trong bộ phim này đã được biên tập, kiểm duyệt và xử lý (làm mờ, cắt bỏ)."



Trước đó, phim Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam vì có hình ảnh "đường lưỡi bò". Mới đây nhất, khi trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc cấm chiếu bộ phim này”, bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Việc quảng bá, sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có đường chín đoạn tại Việt Nam là vi phạm các quy định của Việt Nam và không được chấp nhận”.

VIẾT THỊNH