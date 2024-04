Cục phó Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương bị bắt về tội nhận hối lộ 03/04/2024 17:44

(PLO)- Ông Trần Duy Đông - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) đã bị bắt tạm giam do nhận hối lộ trong vụ án Xuyên Việt Oil.

Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3-4, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Trần Duy Đông - Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) về tội nhận hối lộ.

Đây là diễn biến mới nhất của kết quả mở rộng điều tra vụ án Xuyên Việt Oil.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng trên, Cơ quan An ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc tại Bộ Công thương của ông Trần Duy Đông.

Bộ Công an thông tin về việc bắt ông Trần Duy Đông - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương). Ảnh: X.Đ

Thông tin thêm, Trung tướng Xô cho biết, cùng với ông Đông, cơ quan điều tra cũng đã bắt ông Đinh Tiến Dũng - kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và ông Nguyễn Tấn Long - trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Xuyên Việt Oil cùng về tội "Đưa hối lộ".