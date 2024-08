Cục Quản lý thị trường Kon Tum lên tiếng vụ 'mất xe tải' 29/08/2024 14:58

(PLO)- Sau khi trình báo mất xe, Công an phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum xác định xe không mất, mà do Đội quản lý thị trường số 1 của tỉnh Kon Tum đưa về nơi làm việc.

Ngày 29-8, trao đổi với PLO về vụ việc "tài xế báo mất xe sau khi bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum niêm phong xe", ông Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum, cho biết phương tiện bị niêm phong đã được đưa về Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh để thực hiện việc khám xe theo quy định, chứ không phải mất xe như trình báo.

Ông Giang cho biết hôm nay (29-8), Đội Quản lý thị trường số 1 (QLTT) sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Kon Tum tiến hành khám xe tải chở hàng 47H-004.05.

Xe tải 47H-004.05 bị niêm phong và đưa về Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Kon Tum. Ảnh: NT.

Cụ thể, Đội QLTT sẽ mời người điều khiển phương tiện đến chứng kiến việc khám xe. Trường hợp chủ phương tiện không đến thì các đơn vị sẽ có biên bản làm việc, mời người chứng kiến để tiến hành khám xe theo quy định.

Ông Giang khẳng định: “Quy trình kiểm tra xe tối 26-8 là đúng quy định”. Trước đó, kiểm soát viên thị trường đã thu thập căn cứ và báo cáo đề xuất lên Đội QLTT để thực hiện việc dừng xe, kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Thời điểm yêu cầu dừng xe, việc khám xe chưa diễn ra do tài xế không chịu nhận quyết định kiểm tra. Trong phương án ban đầu, việc khám xe diễn ra tại Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh do vị trí dừng xe (đoạn đường tránh TP Kon Tum) nguy hiểm và trời tối. Tham gia việc dừng xe để kiểm tra có ba lực lượng gồm Đội QLTT số 1, Cảnh sát Kinh tế và CSGT, Công an tỉnh Kon Tum.

Ở hướng ngược lại, ông Nguyễn Nhật Trường (28 tuổi, tài xế xe 47H-004.05, ngụ phường Khánh xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho rằng lực lượng chức năng tiến hành khám xe nhưng không cho xem quyết định khám xe và nói rõ lý do vi phạm là gì.

“Do vậy, tôi và lái xe Nguyễn Đức Thăng gỡ niêm phong xe liền bị lực lượng CSGT và Công an 113 khống chế đưa về phường Ngô Mây. Sau đó, công an phường xác định chúng tôi không vi phạm nên cho về. Khi chúng tôi quay lại hiện trường, phát hiện xe tải đã không còn”, ông Trường nói.

Ngày 28-8, ông Nguyễn Nhật Trường đã làm đơn trình báo mất xe ô tô BKS 47H-004.05 gửi Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), sau khi bị lực lượng chức năng kiểm tra xe ở đoạn đường tránh thuộc phường Ngô Mây, TP Kon Tum.

Đồng thời, ông Trường cũng làm đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và Tổng Cục Quản lý thị trường để tố cáo lực lượng chức năng thực hiện việc khám xe, di chuyển xe và bắt giữ người trái quy định.