Cựu 'phó tướng' của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và chiếc USB ‘hết chối cãi’

(PLO)- CQĐT thu giữ một chiếc USB chứa nhiều tài liệu hé lộ thủ đoạn của ''phó tướng'' bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong việc moi tiền Nhà nước

Trong vụ án gian lận thầu ở Sở GD&ĐT Quảng Ninh, Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Công ty NSJ đã cấu kết với Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở để được trúng thầu, gây thiệt hại 80 tỉ đồng cho Nhà nước.

Dàn trận quân xanh, quân đỏ để trúng thầu

Theo cáo trạng do Viện KSND Tối cao ban hành, do quen biết Vũ Liên Oanh từ trước, năm 2016, khi biết có chủ trương đầu tư trang thiết bị giáo dục, Nga đến gặp Oanh và hai bên bàn bạc, thống nhất phối hợp để các công ty của Nga trúng thầu.

Khi tham gia đấu thầu, Hoàng Thị Thúy Nga chỉ đạo cho lập hồ sơ dự thầu gồm 1 hồ sơ công ty ''quân đỏ'', 2-3 hồ sơ công ty là ''quân xanh''.

Các hồ sơ quân đỏ là Công ty của Nga hoặc công ty mà Nga mượn pháp nhân gồm Công ty NSJ, Liên danh Công ty Toàn Thịnh -Tràng An, NSJ-Toàn Thịnh. Các hồ sơ này được lập theo đúng các tiêu chí của hồ sơ mời thầu để đảm bảo trúng thầu.

Quân xanh là các công ty có quan hệ quen biết với Nga hoặc do Nga nhờ tham dự thầu cho đủ số lượng. Các hồ sơ quân xanh cố ý đưa các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ tài chính không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu chỉ để đảm bảo đủ số lượng dự thầu theo quy định.

Việc mua hồ sơ dự thầu và lập hồ sơ dự thầu cho cả quân xanh, quân đỏ do Nga chỉ đạo cấp dưới làm. Sau khi trúng thầu, các công ty quân đỏ đã được quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Do thống nhất trước với Nga, Vũ Liên Oanh chỉ định thầu Công ty AIC và Công ty Gia Lộc là đơn vị thẩm định giá, chỉ đạo cấp dưới gửi danh mục thiết bị cần mua với đơn giá cho bên thẩm định giá.

Các công ty thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá theo đúng theo cầu của Sở GD&ĐT Quảng Ninh, giá thẩm định là giá Nga ấn định trước.

Dùng công ty trung gian để nâng giá thiết bị

Để đề phòng khi bị thanh tra, kiểm tra, bà Nga đã tìm cách nâng giá vào hàng hóa gần với giá trúng thầu. Bị can chỉ đạo cấp dưới liên hệ với hãng sản xuất ở nước ngoài, sử dụng các công ty trung gian để nâng giá thiết bị giáo dục, đồ dùng đồ chơi.

Cụ thể, bà Nga và Công ty NSJ, Công ty MQF (do Nga thành lập) liên hệ với hãng xuất nước ngoài và được các hãng báo giá bán thiết bị.

Nhưng bà Nga không sử dụng Công ty NSJ, Công ty MQF mua trực tiếp hàng hóa mà sử dụng các công ty trung gian gồm Công ty Capitalink, Golden Spring, Hongkong Zhenhao ký hợp đồng mua hàng từ nhà sản xuất với giá trực tiếp.

Sau đó, các công ty trung gian này ký hợp đồng bán lại các thiết bị giáo dục, đồ dùng đồ chơi cho Công ty MQF, Công ty NSJ. Lúc này, giá mua bán được nâng lên nhiều lần so với giá bán trực tiếp của hãng sản xuất và gần bằng giá trúng thầu.

Với thủ đoạn trên, Công ty NSJ và các liên danh đã tham dự và trúng cả 6/6 gói thầu với tổng giá trị hơn 637 tỉ đồng.

Hành vi nêu trên của nhóm bị can ở Công ty NSJ, ở Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã vi phạm các điều cấm trong Luật Đấu thầu như thỏa thuận chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các bên tham gia thầu để một bên thắng thầu, cố ý làm sai lệch thông tin, cung cấp thông tin không trung thực để làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu…

Chiếc USB vạch trần thủ đoạn

CQĐT thu giữ được chiếc USB của bị can Ngô Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty MQF có chứa dữ liệu, tài liệu tính của Công ty NSJ phản ánh được giá gốc của các thiết bị giáo dục. Đây là giá nhập khẩu trực tiếp từ các hãng sản xuất và Công ty NSJ, MQF dùng để tính toán hiệu quả khi tham gia gói thầu.

Bị can Ngô Mạnh Hùng và các bị can khác đã tham gia lập và ký các tài liệu trong chiếc USD khai nhận giá đầu vào nguyên tệ, giá đầu vào quy đổi chưa VAT và giá Net (chưa thuế) là giá gốc các thiết bị giáo dục, đồ dùng đồ chơi do các hãng báo giá cho Công ty NSJ, MQF.

Ngoài ra, CQĐT thu thập được tài liệu, chứng cứ gồm tờ khai hải quan, hợp đồng ký kết giữa công ty trung gian với nhà sản xuất, hợp động giữa Công ty NSJ, Công ty MQF với các công ty trung gian.

Do các gói thầu năm 2016, 2017, 2018 không có tài liệu xác định giá gốc hàng hóa để tính thiệt hại nên CQĐT, VKS chỉ xác định thiệt hại ở 2 gói thầu năm 2019. Theo đó, Nhà nước chịu thiệt hại ở hai gói thầu này là hơn 80 tỉ đồng.

Bị can Hoàng Thị Thúy Nga từng là Phó tổng giám đốc tại Công ty AIC do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch. Sau này, bị can Nga đã tách ra, lập công ty riêng, móc nối với Vũ Liên Oanh thông thầu trong vụ án ở Sở GD&ĐT Quảng Ninh nói trên. Bị can Nga là người giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án gian lận đỏ để trúng 16 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

BÙI TRANG