Cựu quân nhân Mỹ và 50 vệ sĩ bảo vệ cho Messi suốt ngày đêm

(PLO)- Vệ sĩ chính của Lionel Messi, Yassine Chueko, đã gây sốt trên mạng xã hội với những hình ảnh ra sức bảo vệ siêu sao người Argentina trước, trong và sau các trận đấu, cũng như khi M10 ra ngoài cùng gia đình ở nơi công cộng, như khi họ đi mua sắm.

Cộng đồng mạng đã săn lùng danh tính và tiểu sử của Yassine Chueko, người luôn theo sát để bảo vệ Messi. Nhưng anh không phải là người duy nhất có trách nhiệm giữ an toàn cho Messi. Được biết, có một đội gồm 50 thành viên, do Chueko dẫn đầu, làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo người từng bảy lần đoạt Quả bóng vàng có thể di chuyển an toàn ở Miami.

Mới nhất, nhiều người hâm mộ đã phát hiện ra Chueko chạy nhanh xuống đường biên sau khi đội trưởng Messi của Inter Miami kiến ​​tạo bàn gỡ hòa ở phút 97 trước FC Cincinnati trong. Anh không cố gắng cùng Messi và các đồng đội ăn mừng bàn thắng.

Chueko ở đó chỉ để ngăn chặn người hâm mộ hoặc những kẻ quá khích muốn tiếp cận Messi. Ai cũng biết chân sút người Argentina là ngôi sao bóng đá có thành tích cao nhất từng chơi ở Mỹ và điều đó khiến anh trở thành mục tiêu có thể bị tấn công.

Vì thế, Chueko đã được thuê để bảo vệ Messi theo đề nghị cá nhân của đồng sở hữu Inter Miami David Beckham. Một phần công việc của Chueko là chạy vòng quanh bên ngoài sân và theo dõi Messi một cách hiệu quả trong các trận đấu. Điều này giúp anh có thể ngăn chặn bất kỳ người nào bất thình lình chạy vào sân nào để đến gần đội trưởng Miami nhưng đã từng xảy ra trong các trận đấu có Messi.

Trước chiến thắng 4-1 của Miami trước Philadelphia Union hồi đầu tháng 8, người ta thấy Chueko đứng bên cạnh xe buýt của đội Miami để chờ Messi. Chàng vệ sĩ lực lưỡng vẫn bất động trong khi những cầu thủ như Jordi Alba và Sergio Busquets đi ngang qua, nhưng anh đã theo sát ngay khi Messi bước xuống xe.

Chueko là cựu quân nhân Mỹ từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan với tư cách là lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân. Anh hiện có 114.000 người theo dõi trên Instagram, nơi Chueko chủ yếu đăng các video về thói quen tập luyện đấm bốc và võ thuật của mình. Chueko đã thi đấu trong một số trận đấu MMA (võ thuật tổng hợp).

Chueko là người bảo vệ rất quan trọng trong chuyến phiêu lưu mới của Messi do đích thân David Beckham chọn làm vệ sĩ riêng đáng tin cậy cho báu vật của Miami. Chueko có nền tảng rất ấn tượng không chỉ về môn MMA mà còn các kỹ năng của Quyền anh và Taekwondo.

Sự xuất hiện của Chueko là một lựa chọn an ninh tối ưu cho sự xuất hiện của các ngôi sao lớn như Messi, bởi sự gia tăng gần đây của các sự cố gây náo loạn sân cỏ và những dự đoán cuồng loạn xung quanh việc Messi chuyển đến Mỹ.

Không chỉ như hình với bóng cùng Messi trước và sau trận đấu, vệ sĩ hộ pháp Chueko còn theo sát anh trong suốt mỗi trận. Người ta thường thấy anh chạy dọc đường biên, bám theo cầu thủ người Argentina.

Một ví dụ gần đây cũng trong trận bán kết US Open Cup giữa Inter Miami và FC Cincinnati ở Ohio. Ngay khi Inter Miami ghi bàn thắng, rất nhiều cầu thủ đã tụ tập gần một góc để ăn mừng. Chueko ngay lập tức lao nhanh đến hiện trường từ một khu vực khác của sân để đảm bảo mọi thứ đều ổn.

Messi 36 tuổi đã thể hiện một số khoảnh khắc kỳ diệu trong màu áo Inter Miami, khi anh đã gánh vác đội bóng với 8 bàn sau 10 trận. Messi thậm chí còn dẫn dắt họ đến chức vô địch Leagues Cup đầu tiên cũng như trận chung kết US Open Cup dự kiến ​​diễn ra vào ngày 27-9.

HÙNG VĂN