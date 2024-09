Đà Lạt hành động vì Quảng trường Lâm Viên đẹp hơn trong mắt du khách 04/09/2024 18:23

Chiều 4-9, UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cùng các các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để việc buôn bán hàng rong quanh khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Công an TP Đà Lạt được giao nhiệm vụ chủ trì để xử lý triệt để việc buôn bán hàng rong quanh khu vực Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: VT

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Lạt trước mắt, TP Đà Lạt sẽ tăng cường thêm nhân lực, phương tiện để quyết liệt xử lý buôn bán hàng rong, kinh doanh tự phát tại khu vực trên liên tục từ nay tới kết thúc Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10 và duy trì xuyên suốt trong thời gian tiếp theo.

PCT UBND TP. Đà Lạt chỉ đạo xử lý buôn bán hàng rong quanh khu vực Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: VT

Công an TP Đà Lạt được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch với việc huy động nhiều lực lượng gồm các Đội nghiệp vụ và Công an các phường để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Bên cạnh đó, UBND phường 10, Tổ trưởng Tổ liên ngành gồm các phòng, ban của thành phố sẽ phối hợp với lực lượng công an có trách nhiệm tổ chức lực lượng ra quân, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ tự phát trái quy định tại khu vực Quảng trường Lâm Viên thường xuyên. Các đơn vị phối hợp quyết tâm không để tái diễn tình trạng bán hàng rong và các dịch vụ tự phát khác trong khu vực, báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP hàng tháng.

Đà Lạt đang làm hết sức để Quảng trường Lâm Viên đẹp hơn trong mắt du khách. Ảnh: VT

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo Công an phường 10, các đơn vị nghiệp vụ rà soát các trường hợp kinh doanh xe điện, các dịch vụ tự phát, buôn bán hàng rong khu vực quảng trường trên địa bàn, chủ yếu là các trường hợp tạm trú để vận động, ký cam kết chấp hành nghiêm túc.

Trong quá trình các lực lượng tuần tra, kiểm tra nếu phát hiện các trường hợp kinh doanh tự phát dịch vụ trò chơi sẽ kiên quyết lập biên bản, tịch thu phương tiện. Đối với trường hợp buôn bán hàng rong sẽ phối hợp với tổ liên ngành lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định.