Đà Nẵng điều xe thiết giáp, lập Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão Trà Mi 27/10/2024 10:59

(PLO)- Đà Nẵng lập Ban chỉ huy tiền phương ứng phó với bão Trà Mi và mưa lớn do bão gây ra, Bộ Chỉ huy quân sự TP cũng điều xe thiết giáp sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Sáng 27-10, UBND TP Đà Nẵng quyết định thành lập Ban chỉ huy tiền phương ứng phó với bão Trà Mi và mưa lớn do bão gây ra.

Trưởng ban là ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng. Các Phó trưởng ban gồm Giám đốc Sở NN&PTNT, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP, Giám đốc Công an TP và Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị liên quan làm thành viên.

Cây lớn bật gốc đè lên xe ô tô trên đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Địa điểm làm việc của Ban chỉ huy tiền phương tại Hội trường số 1 – tầng 2, Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Thời gian làm việc bắt đầu từ 7 giờ ngày 27-10 đến 10 giờ ngày 28-10.

Sáng cùng ngày, trước giờ bão Trà Mi đổ bộ, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã điều bốn xe thiết giáp của Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699 sẵn sàng làm nhiệm vụ. Trong đó, ba xe cơ động đến trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự TP, một xe đến UBND quận Liên Chiểu.

Được biết, xe thiết giáp này hoạt động được trong điều kiện mưa bão với sức gió 120 km/h, lội nước với độ sâu 0,8 m.

Xe thiết giáp được điều đến Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cập nhật từ Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng) cho hay, từ 8 giờ sáng nay, đơn vị đã thực hiện chốt chặn dưới chân đèo Hải Vân, không cho người và phương tiện đi qua đèo do gió to, cây cối ngã đổ chắn ngang đường.

Đường đèo Hải Vân bị sạt lở, cây cối ngã ra đường. Ảnh: CSGT

Hầm Hải Vân cũng phải tạm đóng cửa trong sáng 27-10 do có xe tải bị lật trên đường dẫn phía Bắc hầm.

Gió lớn làm gãy trụ điện trên đèo Hải Vân. Ảnh: CSGT

Đến gần 11 giờ, tại Đà Nẵng gió ngày một lớn và thốc mạnh hơn vào các nhà cao tầng, ven biển. Khu vực trung tâm TP, thêm nhiều cây cối bật gốc, ngã đổ.