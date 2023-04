Đà Nẵng tìm cách cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(PLO)- Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

14/04/2023 19:16

(PLO)- Công an TP Cần Thơ qua thanh tra chủ động phát hiện sai phạm của hai cán bộ trại tạm giam nhưng do thuộc thẩm quyền của VKSND Tối cao nên nên ngày 12-4-2023, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố 2 bị can.