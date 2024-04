Đã xác minh được gia đình 2 thiếu niên người Mông đi lạc 500km 20/04/2024 18:33

Ngày 20-4, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết đã xác minh được nhân thân của hai thiếu niên người Mông đi lạc đến địa bàn huyện mấy hôm trước.

Kết quả có được sau hơn một ngày đăng thông tin tìm kiếm trên báo chí và mạng xã hội và đến tối qua người thân của hai em đã liên hệ với Công an huyện Mai Châu.

Công an huyện Mai Châu đã khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phối hợp với Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, kết luận được nhân thân, nơi cư trú hai cháu.

Hai em bé người Mông đi lạc từ Lai Châu sang huyện Mai Châu, khoảng cách khoảng 500km. Ảnh PV

Theo đó, cháu lớn tên Lù A Sùng, cháu nhỏ tên Lý A Chu, đều 15 tuổi, ngụ bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Bố mẹ các cháu đều đang sinh sống, làm ăn tại nơi thường trú.

Gia đình cho biết hai cháu đã bỏ nhà đi từ ngày 29-3, đến thời điểm người dân ở Mai Châu, Hòa Bình phát hiện là được 21 ngày. Khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi phát hiện gần nhất khoảng 500km.

Hiện hai cháu vẫn đang lưu trú tại trụ sở Công an huyện Mai Châu, sức khỏe và tinh thần các cháu ổn định. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình không thể lên đón, nên ngày mai, Công an huyện Mai Châu sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ xe đưa hai thiếu niên người Mông này về nơi cư trú.

Như PLO đã đưa tin, sự việc hai thiếu niên người mông đi lạc được phát hiện chiều tối 18-4, nhờ lòng tốt của một gia đình ở huyện Mai Châu. Gia đình này thấy hai cháu bé dắt xe đạp qua cổng nhà có biểu hiện mệt, đói. Họ gọi các cháu vào nhà, cắt tóc, tắm gội, thay quần áo, và cho ăn uống, nghỉ ngơi. Qua hỏi han, gia đình này xác định hai cháu bé đi lạc nên trình báo Công an Mai Châu tìm kiếm thân nhân.