(PLO)- Công an cho biết, Thao "điên" đang mang hai lệnh truy nã về tội giết người và tội tổ chức đánh bạc.

Tối 13-2, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ một bị can đang bị truy nã.

Theo đó, công an đã bắt giữ Dương Văn Thao (tức Thao "điên", ở quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, Thao "điên" đang mang hai lệnh truy nã, gồm: Quyết định truy nã số 20, ngày 1-4-2021 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội về tội giết người và quyết định truy nã số 82, ngày 2-7-2019 của Công an TP Hà Nội về tội tổ chức đánh bạc.

Dùng dây trói chị dâu và một thanh niên rồi trốn truy nã 16 năm (PLO)- Nghi ngờ chị dâu ngoại tình, Xử dùng dây thừng trói chị và một nam thanh niên, sau đó Xử bị truy tố về tội bắt, giữ người trái pháp luật. Khi được tại ngoại chờ ngày toà xét xử thì Xử bỏ trốn.

PHI HÙNG