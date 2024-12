Đặc phái viên của ông Trump về Ukraine phân tích ‘bước đi không khôn ngoan’ ám sát tướng Nga 19/12/2024 05:47

Ngày 18-12, Đặc phái viên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về hòa bình ở Ukraine - ông Keith Kellogg đã lên án vụ ám sát Trung tướng Igor Kirillov – Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của Nga – tại Moscow vào ngày 17-12, theo đài Fox News.

Ông Kellogg nhận định rằng vụ việc này có thể sẽ không gây trở ngại lớn đến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev, nhưng nhấn mạnh rằng đây là một hành động “không hề khôn ngoan” từ phía Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 18-12, vị đặc phái viên được hỏi liệu vụ ám sát ông Kirillov có ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình đàm phán hòa bình mà ông Trump dự kiến làm trung gian vào tháng tới hay không.

Đặc phái viên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về hòa bình ở Ukraine - ông Keith Kellogg. Ảnh: REUTERS

“Tôi không nghĩ đây thực sự là một bước thụt lùi, nhưng tôi sẽ nói thế này: trong chiến tranh có những quy tắc, và có những việc mà gần như bạn không nên làm” - ông Kellogg nhấn mạnh.

“Khi bạn ám sát các sĩ quan cấp tướng – dù là tướng lĩnh hay đô đốc – ngay trên quê hương của họ, đó giống như một cách mở rộng chiến tranh. Tôi không nghĩ đó là một bước đi khôn ngoan. Đây không phải là quy tắc của chiến tranh” - vị đặc phái viên nói thêm.

Ông Kellogg nhấn mạnh rằng hành động ám sát này, theo quan điểm của ông, là “một ý tưởng không hay chút nào”.

Cũng trong ngày 18-12, Uỷ ban Điều tra Nga thông báo đã bắt được nghi phạm liên quan vụ ám sát Trung tướng Kirillov, theo đài RT. Theo các nhà điều tra, nghi phạm là công dân Uzbekistan sinh năm 1995.

Một báo cáo cho biết người này được tình báo Ukraine tuyển dụng và đã đến Moscow để thực hiện vụ tấn công. Nghi phạm đã nhận được một thiết bị nổ tự chế và đã đặt nó trên một chiếc xe tay ga điện đỗ gần nơi ở của vị tướng, theo các nhà điều tra.

Trước đó, tờ The Kyiv Independent, tờ The Wall Street Journal và một số cơ quan truyền thông phương Tây khác dẫn các nguồn tin giấu tên rằng Cơ quan An ninh Ukraine đứng sau vụ nổ ở Moscow.

Trong ngày 17-12, ông Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bác bỏ các cáo buộc từ phía Nga rằng chính quyền Kiev đứng sau vụ Trung tướng Kirillov bị ám sát.

Theo ông Podolyak, việc tiêu diệt một tướng lĩnh nào đó của Nga vì những gì họ làm trong chiến sự ở Ukraine là nhiệm vụ mà chính quyền Kiev sẽ chỉ đạo thực hiện “trên chiến trường chứ không phải ở đâu đó ngoài kia”.