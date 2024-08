Đại tá Vũ Tuấn Anh làm Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 21-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Tuấn Anh bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đại tá Vũ Tuấn Anh cho biết công tác nội chính là công tác vô cùng quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Ban Nội chính Tỉnh uỷ là cơ quan trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo về công tác nội chính. Ông nói được giao trọng trách mới vừa là vinh dự, tự hào song cũng vừa là thử thách lớn lao để ông phấn đấu hết sức mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết sẽ phát huy vai trò nêu gương, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm tích luỹ, tôi rèn trong lực lượng công an nhân dân, cống hiến sức trẻ để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học mong muốn với vai trò của cán bộ trẻ, Đại tá Vũ Tuấn Anh sẽ phát huy tinh thần của sức trẻ, phát huy truyền thống gia đình, những kiến thức được đào tạo cơ bản, kinh nghiệm công tác trong ngành Công an để dốc toàn tâm, toàn ý, toàn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 25-6, Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa, Phó Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng cũng được điều động về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đại tá Vũ Tuấn Anh, 45 tuổi, là cán bộ được đào tạo bài bản và trưởng thành từ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trước khi được điều động phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Vũ Tuấn Anh từng làm Trưởng Công an huyện Lạc Dương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã trao huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho Đại tá Vũ Tuấn Anh vì đã có thời gian 25 năm phục vụ liên tục trong lực lượng Công an nhân dân.