Đại tướng Tô Lâm: An ninh nội địa góp phần giữ vững an ninh, an toàn đất nước

(PLO)- Nhân Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích của lực lượng đồng thời chỉ đạo những định hướng cho thời gian tiếp theo.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (18/4/1946 – 18/4/2023), ngày 18-4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa chủ trì gặp mặt kỷ niệm. Cùng dự có Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh nội địa…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại những dấu mốc lịch sử và những thành tích, chiến công chói lọi của lực lượng An ninh nội địa từ khi hình thành đến nay. Theo đó, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ có Nghị định 121/NV-NĐ quy định về Tổ chức Việt Nam Công an vụ gồm 03 cấp: Công an Trung ương, Công an kỳ và Công an tỉnh. Trong đó, Ty Thanh tra thuộc Công an Trung ương có bộ phận chính trị làm nhiệm vụ điều tra, theo dõi phản cách mạng, đây là tổ chức tiền thân đầu tiên của lực lượng Chống phản động, nay là lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân.

Trải qua các thời kỳ, lực lượng An ninh nội địa đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong CAND đấu tranh quyết liệt, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc chính quyền nhân dân và những thành quả cách mạng; đập tan hoạt động bạo loạn vũ trang, lật đổ, lợi dụng tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội xâm phạm an ninh quốc gia; được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc mà lực lượng An ninh nội địa đã đạt được trong suốt 77 năm chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời bày tỏ lòng tri ân những cống hiến, hi sinh của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nội địa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, An ninh nội địa là một trong những lực lượng trọng yếu của Công an nhân dân; rất vất vả, khối lượng công việc lớn, hết sức nặng nề, phức tạp, nhiều lĩnh vực có tính chuyên biệt, đặc thù rất riêng; tuy nhiên, lực lượng An ninh nội địa đã khắc phục mọi khó khăn, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, mưu trí, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp và nặng nề hơn; do đó, bày tỏ mong muốn, lực lượng An ninh nội địa tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và Nhân dân tin yêu giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục An ninh nội địa cần quán triệt, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào công tác bảo đảm an ninh nội địa; bảo đảm an ninh nội địa từ xa, từ sớm, sẵn sàng các phương án giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Tập trung phát huy hơn nữa vai trò “đầu tàu” trong hướng dẫn, chỉ đạo hệ lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh nội địa; xác định rõ mục tiêu công tác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố, giữ vững an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, biểu tình, bạo loạn, phá hoại, khủng bố, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ Xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, lực lượng An ninh nội địa cần nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, quyết sách về bảo đảm an ninh quốc gia, đối ngoại của đất nước; đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, kiên quyết không để xảy ra khủng bố.

Đồng thời, giữ vững thế chủ động chiến lược, giữ vững “thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân. Quyết tâm, nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng An ninh nội địa trở thành lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025.

