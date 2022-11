Dân gặp khó vì quận cấp giấy phép rồi lại thu hồi

(PLO)- Người dân cho rằng đã bị thiệt hại cả tỉ đồng vì UBND quận đã cấp giấy phép xây dựng rồi lại thu hồi.

Gửi thông tin đến Pháp Luật TP.HCM, bà DNPT (ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) phản ánh gia đình bà đã được UBND quận Bình Tân cấp giấy phép xây dựng để xây từ căn nhà cấp 4 thành căn nhà ba tầng.

Tuy nhiên, khi căn nhà đang xây dựng được một tháng thì UBND quận lại ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp và yêu cầu gia đình ngưng thi công công trình. Việc này đã gây thiệt hại rất nhiều cho gia đình bà.

Đã cấp giấy phép xây dựng rồi lại thu hồi

Theo bà T trình bày, năm 2015, bà có mua căn nhà cấp 4 tại 1141/5/6/7 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo và được UBND quận Bình Tân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) với diện tích đất là 40 m2.

Do có nhu cầu xây mới lại căn nhà, bà T đã làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng để xây mới.

Ngày 12-7, UBND quận Bình Tân cấp giấy phép đồng ý cho gia đình bà T xây dựng căn nhà với kết cấu ba tầng.

Đến ngày 25-7, bà T gửi thông báo khởi công xây dựng công trình đến UBND phường Tân Tạo để khởi công. Sau khi gửi thông báo, bà tiến hành xây dựng mới theo đúng như giấy phép đã được cấp.

Ngày 17-8, trong lúc nhà đã được xây dựng xong phần móng, đổ cột và đang xây tường thì đội thanh tra địa bàn quận, đội trật tự đô thị quận và UBND phường Tân Tạo đến kiểm tra công trình của bà T. Sau khi kiểm tra, tổ kiểm tra đã yêu cầu gia đình bà T tạm ngưng thi công 10 ngày để các cơ quan chức năng rà soát pháp lý công trình.

Sau đó, gia đình bà có nộp đơn kiến nghị đến UBND quận để cho phép công trình nhà của bà được tiếp tục xây dựng nhưng không nhận được sự phản hồi.

Đến ngày 19-9, UBND quận lại ra quyết định thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp. Lý do để thu hồi là việc cấp giấy phép xây dựng không phù hợp, vì thửa đất lấn ranh dự án khu dân cư Bình Trị Đông A, xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh (nay là phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Cũng theo bà T, việc thu hồi giấy phép xây dựng đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình bà. Hiện tại, gia đình bà không có nhà phải ở nhà thuê. Và bà đã bỏ ra cả tỉ đồng để thuê đơn vị thi công xây nhà và mua vật tư xây dựng.

“Quận lấy lý do đất nhà tôi lấn ranh dự án là không hợp lý, bởi trong sổ hồng tôi được cấp không thể hiện có ranh dự án nào. Ngoài ra, trong hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng của chủ trước, UBND phường cũng xác định đất không có tranh chấp. Giờ quận lại lấy lý do đất lấn ranh dự án để thu hồi. Vậy những thiệt hại của việc thu hồi giấy phép ai sẽ chịu trách nhiệm” - bà T bức xúc.

Do sơ suất trong quá trình thụ lý hồ sơ

Ngày 8-11, ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, đã ký công văn trả lời Pháp Luật TP.HCM xoay quanh việc quận thu hồi giấy phép xây dựng đối với trường hợp của bà T.

Theo đó, liên quan đến pháp lý về việc cấp sổ hồng căn nhà của bà T, UBND quận Bình Tân cho biết ngày 7-4-2008 UBND quận đã cấp sổ hồng cho ông KT (chủ nhà trước). Ngày 29-6-2015, UBND quận đã cấp sổ hồng cho bà T.

Ngày 4-9-2019, Công ty K có công văn về việc hỗ trợ giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất mà công ty đã bồi thường trong dự án khu dân cư Bình Trị Đông.

Sau khi rà soát, UBND quận nhận thấy việc cấp sổ hồng cho đối với căn nhà của gia đình bà T là không phù hợp, do đã chồng ranh dự án khu dân cư. Tuy nhiên, do đã chuyển nhượng qua nhiều người nên không được thu hồi theo quy định.

Ngày 23-4-2020, UBND phường Tân Tạo đã phối hợp với Công ty K tổ chức họp dân về việc lấn chiếm dự án và đề nghị các hộ dân lấn chiếm ranh dự án khu dân cư để trả lại đất cho công ty. Ngày 22-12-2020, UBND phường cũng đã mời các hộ dân để vận động người dân tháo dỡ nhà đất trong việc lấn chiếm ranh dự án nhưng hộ bà T không đến dự….

Về việc thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp cho bà T, UBND quận thông tin trong quá trình UBND quận đang chỉ đạo các đơn vị vận động các hộ dân có liên quan tháo dỡ nhà để trả lại đất cho Công ty K, thu hồi sổ hồng để điều chỉnh ranh thì bà T đã làm thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn và do sơ suất trong quá trình thụ lý hồ sơ, Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND quận cấp giấy phép trên là sai. Do đó, UBND quận đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép đã cấp cho bà T.

“Để đảm bảo cuộc sống gia đình, bà T muốn xây dựng đối với phần diện tích nhà đất còn lại không lấn ranh dự án, UBND quận sẽ hướng dẫn bà thực hiện các thủ tục về đất đai, cấp lại giấy phép xây dựng theo đúng quy định” - UBND quận Bình Tân thông tin.•

Quận sẽ tổ chức đối thoại, đảm bảo quyền lợi của người dân Việc gia đình bà T đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng là đúng quy trình. Hiện nay, gia đình bà T đang có đơn khiếu nại về việc thu hồi giấy phép, UBND quận đang giao các đơn vị liên quan xác minh, giải quyết nội dung đơn khiếu nại theo quy định. UBND quận cũng đang cùng các phòng ban có liên quan, rà soát, chấn chỉnh các cá nhân liên quan, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu cấp sổ hồng và cấp giấy phép xây dựng nêu trên. Đồng thời, quận sẽ tổ chức đối thoại với người dân để tìm giải pháp khắc phục hậu quả trên cơ sở hài hòa, đảm bảo quyền lợi của người dân. UBND quận Bình Tân

