Đăng clip đang ngồi đếm tiền, 1 phụ nữ bị cướp vào tận nhà 15/10/2024 16:36

Ngày 15-10, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Tú vừa tạm giữ 3 người để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ba người nêu trên, gồm: Trần Thành Đô (37 tuổi, quê Sóc Trăng); Trần Chúc Thanh (38 tuổi) và Trần Chí Vĩ (18 tuổi), cùng quê Hậu Giang. Trong đó, Đô và Thanh bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp tài sản, còn Vĩ bị tạm giữ để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hàng trên, từ trái qua: Trần Thành Đô và Trần Chúc Thanh, cùng tang vật (hàng dưới). Ảnh: CAST

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Đô và Thanh phát hiện một tài khoản trên mạng xã hội đăng clip một người phụ nữ đang ngồi đếm tiền, trên người có đeo nhiều nữ trang, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau khi xác định được địa chỉ, rạng sáng 10-10, Đô và Thanh đã đột nhập vào nhà của bà NTĐ tại ấp Tân Phước B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Thời điểm này, trong nhà có bà Đ cùng con trai và hai cháu nhỏ. Hai người này đã khống chế bà Đ và con trai. Kế đó, dùng mền và vải che rèm trùm kín đầu, rồi xịt hơi cay vào mặt và chích điện vào người, làm con trai bà Đ bất tỉnh.

Còn bà Đ, bị hai người khống chế, lục soát người lấy đi 1 chiếc lắc đeo tay, 2 bộ vòng simen, 5 chiếc vòng, 1 chiếc bông tai bằng kim loại màu vàng, cùng 3 điện thoại di động và số tiền khoảng 34 triệu đồng.

Sau khi gây án, Thanh đưa cho Vĩ (là con của Thanh) cất giữ. Sau đó, Vĩ đem cầm và bán 3 chiếc điện thoại cùng một số nữ trang được hơn 50 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Nhận tin báo, Công an huyện Mỹ Tú đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát nắm thông tin. Đến chiều 13-10, công an đã xác định được các nghi phạm và tạm giữ hình sự những người này.