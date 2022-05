Đánh hàng xóm trọng thương vì hát nhạc lớn lúc con đang học online

Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Thành Tài (31 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu) về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 5-1, anh NVM (29 tuổi, hàng xóm sát vách nhà Tài) tổ chức ăn nhậu và hát karaoke. Lúc này con gái Tài đang học online. Nên Tài ra nhắc M tắt loa đi.

Thấy vậy, anh M không hát nữa nhưng còn mở nhạc lớn tiếng. Tức giận, Tài lấy cây búa đi qua tấn công vùng đầu M gây thương tích 35%.