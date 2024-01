Danh tính người tự xưng đảng viên toà huyện để xin tha vi phạm nồng độ cồn ở An Giang

Sáng 15-1, Phòng PC08 Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Công an huyện Châu Phú mời ông người đàn ông tự xưng đảng viên TAND huyện Châu Phú xin bỏ qua vi phạm nồng độ cồn.

Như PLO đưa tin trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người đàn ông tên Thái Hoàng Hùng tự xưng là đảng viên TAND huyện Châu Phú xin CSGT bỏ qua vi phạm độ cồn. Khẳng định với PLO lãnh đạo TAND huyện Châu Phú cho biết người này hiện không công tác ở toà huyện.

Tiếp nhận sự việc, Phòng C08 đã phối hợp với Công an huyện Châu Phú nhanh chóng xác minh làm rõ. Kết quả xác minh cho thấy vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 3-1, Tổ Công tác tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng PC08 tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Khi tổ công tác đi đến Km 97+800 thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 59V3-195.22 do người đàn ông điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi kiểm tra, người điều khiển không xuất trình giấy tờ xe, giấy phép lái xe mà chỉ xuất trình Thẻ Đảng và tự xưng là Thái Hoàng Hùng, sinh năm 1960; Đảng viên TAND huyện Châu Phú. Tổ công tác yêu cầu ông Hùng kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông Hùng không chấp hành. Tổ Công tác tiếp tục yêu cầu ông Hùng đến lần thứ 15 nhưng ông Hùng vẫn không chấp hành.

Ông Thái Hoàng Hùng được cơ quan công an mời lên làm việc. Ảnh: HD

Khi Tổ công tác thông báo sẽ lập biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì lúc này ông Hùng mới chấp hành việc kiểm tra. Kết quả kiểm tra ông Hùng vi phạm nồng độ cồn là 1.081 mg/l khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện để xử lý theo quy định.

Đến ngày 9-1, ông Hùng đã chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 7 triệu đồng, hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 2 tháng.

Qua xác minh bước đầu cho thấy, ông Hùng trước đây công tác tại đơn vị Tòa án - Thi hành án huyện Châu Phú. Vào khoảng năm 2006 ông Hùng nghỉ việc và hiện đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương. Ông Hùng sinh hoạt đảng tại Chi bộ khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (đang tạm miễn sinh hoạt đảng 12 tháng). Ông Hùng cũng không có con công tác trong lực lượng Công an.

Trước thông tin ông Hùng xưng là đảng viên của TAND huyện Châu Phú, TAND huyện Châu Phú cũng đã có công văn số gửi Công an huyện Châu Phú khẳng định ông Hùng không phải là cán bộ đang công tác tại TAND huyện và đề nghị Công an huyện Châu Phú xác minh làm rõ.

Làm việc với lực lượng chức năng ông Hùng đã thừa nhận mình không phải là cán bộ TAND huyện Châu Phú và cũng không có con làm trong ngành công an. Ngày xảy ra sự việc ông có uống rượu tại giỗ nên khi bị CSGT kiểm tra ông đã tự xưng như trên để được thông cảm bỏ qua vi phạm. Qua đây ông Hùng đã nhận thức được hành vi của mình và gửi lời xin lỗi đến toà án

