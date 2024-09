Đặt mua 4 sổ đỏ giả trên Facebook để đi vay 800 triệu đồng 28/09/2024 11:31

Ngày 28- 9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã truy bắt được Ngô Thị Huế (49 tuổi, nơi thường trú phường Bảo Vinh, TP Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

Kết quả điều tra xác định, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, người phụ nữ này lên mạng xã hội Facebook, thuê làm 4 sổ đỏ giả mang tên Ngô Thị Huế rồi đem đi thế chấp cho bà DTT (TP. Long Khánh) với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Huế bị bắt giữ. Ảnh CAĐN

Nạn nhân không biết các sổ đỏ giả nên đã cho Huế vay tổng số tiền 800 triệu đồng.

Một thời gian sau bà DTT mới phát hiện những Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Huế mang thế chấp giả nên trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra xác minh, Công an đã bắt giữ Huế. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, ai là bị hại của đối tượng Ngô Thị Huế liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.