Đầu bếp nổi tiếng Việt Nam - Singapore kết hợp tạo món ăn độc lạ

Ngày 18-7, Công ty Edelman Việt Nam, đại diện truyền thông chiến dịch “Taste Obsession: Singapore”, cho biết chiến dịch “Taste Obsession: Singapore” nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam.

Thông qua chiến dịch, đảo quốc sư tử muốn giới thiệu ẩm thực Singapore đến với người Việt và ngược lại.

Hoạt động chính của chiến dịch là chuỗi sự kiện hợp tác giữa sáu nhà hàng, tiệm bánh tiêu biểu và đầu bếp tài năng của hai nước sẽ mang đến thực đơn pha trộn các món ăn đặc trưng Việt Nam - Singapore.

Cụ thể, ngày 19 và 20-7, tại TP.HCM đầu bếp của nhà hàng gia truyền ba đời Keng Eng Kee Seafood (Singapore) sẽ kết hợp với đầu bếp nhà hàng Mùa Craft Sake tạo ra một thực đơn độc quyền. Thực khách sẽ khám phá những món đặc trưng như súp tiêu Collagen Singapore kết hợp phở Việt Nam truyền thống.

Theo ông Paul Liew, Giám đốc nhà hàng Keng Eng Kee Seafood, sự hợp tác với nhà hàng Mùa Craft Sake mang đến cơ hội khám phá một khía cạnh khác của phong cách ẩm thực Trung Hoa nấu tại nhà khi kết hợp với các nguyên liệu và hương vị Việt.

“Đây là một sự kết hợp chưa từng có, sẽ mang đến cho thực khách một trải nghiệm ẩm thực Singapore và Việt Nam đáng nhớ. Đồng thời, chúng tôi mong đợi được nâng cao tay nghề với các đầu bếp của nhà hàng Mùa” - ông Paul Liew chia sẻ.

Tương tự, ngày 8, 9, 10- 8, nhà hàng The Triệu Institute với phong cách ẩm thực Việt Nam đương đại hợp tác The Dragon Chamber, nhà hàng "núp hẻm" của Singapore với các món ăn hương vị Trung Hoa cổ. Thực khách sẽ bất ngờ với những món ăn được làm từ các loại thảo mộc, thực vật đặc trưng của Việt Nam kết hợp nguyên liệu hảo hạng như món thăn bò Úc nướng than củi…

Ngoài ra, tiệm bánh Ivoire nằm giữa trung tâm TP.HCM sầm uất với cách chế biến và trình bày tinh tế làm say lòng những tín đồ hảo ngọt sẽ kết hợp với tiệm bánh Chin Mee Chin hơn 100 năm tuổi tại Singapore nổi tiếng những món ăn sáng truyền thống mang văn hóa Hải Nam.

Thực khách sẽ thưởng thức các món mang đậm nét giao thoa giữa truyền thống và hiện đại qua sự kết hợp này vào ngày 9 đến 31-8.

