Đề nghị công an điều tra việc mất cắp tại công trình chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May

(PLO)- Việc mất cắp dây điện hệ thống chiếu sáng tại công trình chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May, Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra từ trước Tết Giáp Thìn 2024 đã được chủ đầu tư báo cáo để tỉnh giao công an phối hợp điều tra, xử lý.

Ngày 20-3, theo tìm hiểu của PLO, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tiếp tục có công văn gửi công an tỉnh, Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, TP Vũng Tàu và Bà Rịa về việc mất cắp tài sản đầu tư tại dự án công trình chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May (nối Bà Rịa và Vũng Tàu, nằm song song cầu Cỏ May hiện hữu trên Quốc lộ 51).

Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Ban QLDA và các cơ quan liên quan điều tra, xử lý việc mất cắp tài sản đầu tư tại dự án chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May theo quy định.

Dây điện của hệ thống chiếu sáng công trình chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May bị kẻ gian phá hoại, cắt trộm. Ảnh: TK

Theo tìm hiểu của PLO, trước đó trong tháng 2-2024, Ban QLDA đã 2 lần có văn bản báo cáo về tình trạng mất cắp tài sản tại công trình nêu trên.

Lãnh đạo Ban QLDA cho biết thêm trước Tết Giáp Thìn 2024 phát hiện ra việc dây điện hệ thống chiếu sáng của công trình chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May bị kẻ gian cắt trộm và rút đi với số lượng lớn.

Chiều 20-3, theo ghi nhận của PLO, các ống nhựa bọc dây điện ở phía dưới công trình chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May (tập trung tại phía bên Bà Rịa) bị kẻ gian cắt nham nhở, vỏ ống còn vứt lại tại hiện trường. Nhiều dây bên trong đã bị rút lõi. Một số hộp ổ điện, kết nối với đèn chiếu sáng cũng bị hư hỏng…

Hộp nhựa bị phá. Ảnh: TK

Một số thiết bị khác cũng bị tháo trộm. Vì việc này nên hệ thống đèn chiếu sáng công trình không hoạt động. Ban QLDA đã báo cáo với UBND tỉnh để chỉ đạo công an cùng các địa phương phối hợp nhanh chóng điều tra, xử lý. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin.

Các ống nhựa bọc bên ngoài dây điện bị cắt. Ảnh: TK

Dự án chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May do Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 115 tỉ đồng. Dự án đã hoàn thành, nghiệm thu nhưng đến nay, tỉnh chưa chốt phương án giao đơn vị nào quản lý, khai thác, bảo trì công trình.

Như PLO từng thông tin, theo đề xuất đối với hạng mục hệ thống khung vòm thép, móng mố trụ, chiếu sáng, chống sét để tiếp tục quản lý vận hành giao cho TP Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý, bảo trì.

Công trình chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May đã hoàn thành. Ảnh: TK

Đối với hạng mục hoa viên nằm hai đầu cầu phía TP Bà Rịa diện tích mỗi bên 1000 m2, được lát gạch xi măng, sân nền bằng bê tông, kết hợp trồng cỏ và cây tạo cảnh quan, đề xuất giao cho TP Bà Rịa tiếp nhận…

Phương án đề xuất đã được lấy ý kiến các sở ngành, địa phương liên quan từ cuối năm 2023, đầu 2024. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa bàn giao.

