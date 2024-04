Đề xuất mở rộng cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột lên 4 làn xe 05/04/2024 05:51

Ngày 4-4, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã gửi văn bản tổng hợp ý kiến về việc đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột lên bốn làn xe hoàn chỉnh (bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp mỗi bên) trong giai đoạn 1.

Nâng chuẩn cao tốc để an toàn hơn

“Vấn đề an toàn các tuyến cao tốc hiện nay phụ thuộc nhiều vào số lượng làn xe, tức chuẩn cao tốc. Một số sự cố về tai nạn giao thông vừa qua ở các cao tốc trên cả nước đã chỉ ra những nguyên nhân về mất an toàn. Do vậy, việc đề xuất đầu tư cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột lên bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp là cần thiết” - ông Dần nói.

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, tổng mức đầu tư 21.935 tỉ đồng, quy mô giai đoạn 1 là bốn làn xe (không có làn dừng khẩn cấp), tốc độ khai thác 80 km/giờ. Dự án được chia thành ba dự án thành phần, trong đó UBND hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk làm chủ đầu tư dự án thành phần 1 và 3; Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 2. Dự án khởi công vào tháng 6-2023.

Theo Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án), hiện dự án mới triển khai thi công nền đường nên thuận lợi trong việc các đoạn còn lại của dự án theo quy mô hoàn chỉnh trong giai đoạn 1.

“Điều này có nghĩa là địa phương đã tiến hành giải phóng mặt bằng (GPMB) cho bốn làn xe hoàn chỉnh như đề xuất với Bộ GTVT. Việc đề xuất này sẽ giúp đồng bộ theo chuẩn cao tốc trên toàn tuyến và cũng nhằm đảm bảo an toàn giao thông sau này” - ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Khánh Hòa, nói.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua Khánh Hòa mới thi công trên 10% kế hoạch. Ảnh: XUÂN HOÁT

Nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Theo báo cáo của BQL dự án, công trình có tổng chiều dài 31,5 km (phần Khánh Hòa thực hiện, gói 1) với tổng diện tích GPMB gần 228,2 ha. Trong đó có 22,94 ha chuyển mục đích sử dụng rừng (rừng phòng hộ 6,78 ha, còn rừng sản xuất 16,16 ha). Đến nay tiến độ thi công dự án mới đạt trên 10% kế hoạch. Hiện cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Tuy nhiên, còn vướng mắc các thủ tục về tận thu lâm sản, hồ sơ, đấu giá vì phức tạp.

Bên cạnh đó, đến nay địa phương đã chi trả tiền bồi thường cho 663/972 trường hợp, giải ngân được 185,303 tỉ đồng; số còn lại vướng vì chưa có giá đất năm 2024.

Đến hết tháng 3-2024, UBND thị xã Ninh Hòa đã phê duyệt bồi thường GPMB chuyển cho chủ đầu tư được 55 đợt. Tổng số trường hợp đã chi trả tiền đến nay là 663/972 trường hợp (đạt 68,21%), với tổng giá trị giải ngân hơn 185,3 tỉ đồng. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, thị xã Ninh Hòa chưa phê duyệt được trường hợp nào.

Công nhân thi công trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: XUÂN HOÁT

Vấn đề này UBND thị xã Ninh Hòa lý giải nguyên nhân là do giá đất thị xã Ninh Hòa năm 2024 vẫn chưa được ban hành. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa đang xây dựng giá đất năm 2024 để có cơ sở thẩm định phê duyệt bồi thường cho các trường hợp còn lại.

Ông Phạm Văn Hòa cho biết hiện mặt bằng thi công dự án vẫn còn vướng một số đoạn qua thị xã Ninh Hòa nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Cụ thể, đoạn qua địa bàn phường Ninh Đa và đoạn qua địa bàn xã Ninh Đông đang vướng mặt bằng các hộ dân có nhà ở trên đất xét tái định cư. Đoạn qua địa bàn xã Ninh Trung chưa bàn giao trường hợp nào, còn đoạn qua địa bàn xã Ninh Thân vướng các thửa đất lúa còn lại nằm trong nút giao với đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang…

Để có mặt bằng thi công, chủ đầu tư gói 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa vận động mở trước đường công vụ qua tuyến để vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công cầu tại một số đoạn cấp thiết. Đồng thời có văn bản yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa tập trung GPMB, bàn giao đối với các đoạn còn vướng của ba xã Ninh Xuân, Ninh Sim và Ninh Tây.

Chủ đầu tư kiến nghị UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã sớm trình thẩm định, phê duyệt giá đất năm 2024, đồng thời tập trung GPMB các đoạn còn lại.

Ngoài ra, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột còn một số vướng mắc về di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, chủ đầu tư, địa phương và nhà thầu đã vận động các hộ dân bàn giao được 15/69 vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật để có mặt bằng thi công trước. Số còn lại đang gặp vướng mắc, trong đó có ba vị trí đường dây điện 220 kV chờ Bộ Công Thương thẩm định.