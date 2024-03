Đề xuất tăng lương hưu: Nếu dưới 15% chỉ bù trượt giá!

Mới đây, Pháp Luật TP.HCM có bài viết: "Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng lương hưu 15%", đưa tin về đề xuất điều chỉnh mức tăng lương hưu và trợ cấp xã hội của Bộ LĐ-TB&XH. Nhiều người dân kỳ vọng đề xuất được thông qua tạo thuận lợi cho đời sống.

Thông tin trên nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Một người dân đang lãnh lương hưu tại điểm chi trả lương hưu. Ảnh: Viết Long

Đề xuất tăng lương hưu 15% là hợp lý

Bạn đọc Minh Anh cho biết: "Theo tôi, điều chỉnh tăng lương 15% theo như đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH mang lại nhiều tích cực, chế độ hưu trí của người dân sẽ được cải thiện".

Bạn đọc Phạm Thành ý kiến: "Người nghỉ hưu tăng 15% là hợp lý tạo thêm động lực cho người lao động tham gia BHXH đến khi về hưu. Còn nếu chỉ tăng mức 8% thì chưa tương xứng".

"Theo tôi cần xem xét các đối tượng công chức, viên chức, cán bộ...được hưởng lương hưu cho phù hợp", bạn Thảo Linh chia sẻ.

Bạn đọc Ngọc Hằng viết: "Mức điều chỉnh lương hưu phù hợp giúp người về hưu sẽ đảm bảo được mức sống ổn định, có niềm tin vào hệ thống an sinh xã hội".

"Đề xuất tăng lương hưu 15% của Bộ LĐ-TB&XH là khá hợp lý. Nếu tăng dưới mức 15% thì chỉ bù trượt giá chứ không hẳn là tăng. Mức lương của người nghỉ hưu sau cải cách sẽ tạo được sự công bằng giữa người nghỉ hưu trước 1/7/2024 với người nghỉ hưu sau 1/7/2024", bạn Phạm Nhung cho biết.

Người dân kỳ vọng sẽ điều chỉnh tăng lương hưu 15%

Bạn đọc Hùng Phạm ý kiến: "Mức tăng 15% đáp ứng được kỳ vọng của những người hưu trí như tôi, lúc trước lương hưu không đủ để chúng tôi đảm bảo cuộc sống. Vì vậy, mức tăng 15% theo đề xuất sẽ giảm bớt thiệt thòi cho người lao động khi về hưu".

Bạn đọc Ngọc Anh chia sẻ: "Đối với giáo viên như tôi mức lương hưu hiện nay chưa đảm bảo được cuộc sống. Nếu chính sách tăng lương hưu được thông qua sẽ tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cống hiến cho công việc, cho thấy chính sách quan tâm những người có công đã về hưu như chúng tôi".

"Người dân rất vui nếu được cải cách chế độ đãi ngộ, tiền lương theo như đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH. Chúng tôi mong chờ chế độ lương hưu sẽ được tăng 15%", bạn Trang Nguyễn cho biết.

Bạn đọc Nam Nguyễn ý kiến: "Tôi nghĩ đề xuất tăng lương hưu trí, tăng trợ cấp người có công và tăng mức an sinh xã hội cho người cao tuổi của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là phù hợp, đồng thời tôi cũng đồng thuận ý kiến của một số người đã tham gia ý kiến. Tôi thấy rằng nếu chỉ tăng theo ý kiến của BHXH thì càng ngày mức lương hưu trí của người nghỉ trước so với người nghỉ sau sẽ có sự chênh lệch rất nhiều & càng ngày càng nhiều thêm cũng như tạo ra khoảng cách càng lớn với những người nghỉ hưu trước năm 1995 đã thấp lại càng thấp. Đây chính là hệ quả của cách điều chỉnh mức lương hưu trí so với mức lương cuả cán bộ công chức, của người lao động hưởng lương khi chúng ta điều chỉnh mức tối thiểu khu vực vùng...,

Vì thế, không thể chấp nhận hình thức điều chỉnh 8% chỉ để bù trượt giá được khi những người nghỉ hưu là những người đã mất sức lao động họ không có khả năng tăng thu nhập, khi mà sức khỏe yếu cũng đồng nghĩa với việc bệnh tật đeo bám khi ấy chi phí cho thuốc men rất nhiều so với chi phí cho nhu cầu ăn uống, tiêu dùng đơn thuần của cá nhân họ. Tuy nhiên tôi cũng đề nghị chúng ta nên có chính sách ưu đãi đối với đối tượng nghỉ hưu trước 1995 hiện nay có điều kiện khó khăn để họ cí mức sống đảm bảo hơn".

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), cho rằng việc điều chỉnh tăng lương hưu phải dựa vào ba yếu tố: Giá sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế và tăng lương chung. Nếu chiếu theo ba yếu tố trên thì việc Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tăng lương hưu 15% là phù hợp hơn mức đề xuất của BHXH Việt Nam. Bà Hương cũng nhấn mạnh cần lưu ý quan tâm điều chỉnh tăng lương hưu với nhóm đang có lương hưu thấp. “Cần xác định một sàn lương hưu tối thiểu đáp ứng nhu cầu sống. Nếu lương hưu thấp hơn mức này, Nhà nước cần bù bằng số tiền tuyệt đối thay vì tăng theo tỉ lệ %” - bà Hương nói.

Khánh Linh