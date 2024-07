Đen Vâu kết hợp ra sao cùng diva Hà Trần trong live concert Thiên hà tinh khôi? 08/07/2024 05:52

Tối 7-7, diva Hà Trần và ê-kíp live concert Thiên hà tinh khôi xác nhận rapper Đen Vâu là khách mời đặc biệt trong 2 đêm nhạc tại TP.HCM và Hà Nội.

Đây là đêm nhạc đánh dấu lần đầu tiên diva Hà Trần kết hợp với Đen Vâu và hứa hẹn nhiều bất ngờ bởi hai cá tính âm nhạc đặc biệt của làng nhạc Việt.

Trên trang cá nhân, diva Hà Trần viết: "Đen Vâu là thần tượng của mấy đứa nhỏ nhà mình, có khi còn hơn cô luôn.

Thích Đen từ những MV rất nghệ, rất nhân văn và rất cộng đồng như Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ, Đi trong mùa hè, Đi về nhà, Nấu ăn cho em, Nhạc của rừng …Thích thế thôi, chẳng bao giờ nghĩ ngỏ lời em ấy lại nhận lời cả.

Gặp Đen (một chút) thì thích con người đằng sau một rapper danh tiếng, bắt sóng nhanh kiểu "à đấy, thảo nào"...

Cảm ơn Đen Vâu. Welcome to my 30 years concert" .

Như vậy bên cạnh rapper Đen Vâu vừa công bố sẽ có 6 nghệ sĩ khách mời đồng hành xuyên suốt với diva Hà Trần trong concert Thiên hà tinh khôi tại TP.HCM và Hà Nội.

Ngoài các thành viên trong gia đình như bố nữ ca sĩ là NSND Trần Hiếu, chú là NS Trần Tiến… đêm nhạc sẽ có các nghệ sĩ khách mời như NSND Thanh Lam, Trung Quân, Phan Mạnh Quỳnh, Orange, Tóc Tiên, Lân Nhã...

Thiên hà tinh khôi là concert đánh dấu kỷ niệm 30 năm theo đuổi âm nhạc của diva Hà Trần, với mong muốn mang đến những cảm xúc nguyên bản nhất đến những bùng nổ lớn lao bằng âm nhạc, công nghệ, hiệu ứng âm thanh ánh sáng…

Theo BTC Thiên hà tinh khôi được lấy cảm hứng từ Nhật thực, album đặc biệt định vị con đường âm nhạc của diva Hà Trần và dòng chảy thời gian mang đúng tên của nữ ca sĩ.

Được biết, live concert của diva Hà Trần sẽ được dàn dựng và biểu diễn trên mặt nước kèm với đó là công nghệ trình diễn 3D mapping trên mặt nước diễn ra xuyên suốt.

"Đây là một quyết định hơi liều lĩnh nhưng chúng tôi mong muốn mang đến một điều gì đó mới lạ cho quý vị.

Hà - là dòng sông, cũng có nghĩa là thiên hà, vì vậy thiên hà tinh khôi là một hành tinh kỳ diệu giữa mặt nước dịu dàng là vậy. Phần minh hoạ, các vũ công sẽ được thực hiện dưới nước.

Còn Hà Trần, band nhạc vẫn ở trên những thiên hà tinh khôi, ốc đảo nghệ thuật để biểu diễn… Việc thực hiện sân khấu nước sẽ khiến cho tính nghệ thuật cao, lãng mạn, đúng concept tên của chị Hà, nhưng khó khăn cho vũ công, set up không gian…" – đại diện BTC chia sẻ.

Trước đó, hôm 5-7, Hà Trần và ê kíp thực hiện live concert Thiên hà tinh khôi cũng đã thông báo đổi địa điểm tổ chức đêm nhạc tại TP.HCM.

Quyết định được đưa ra vì muốn tìm địa điểm phù hợp hơn để dựng sân khấu trên mặt nước.

Cụ thể, BTC quyết định dời địa điểm tổ chức từ Nhà thi đấu Quân Khu 7 về Nhà hát Hòa Bình, nơi khán giả có thể hoàn toàn ngồi nhìn về 1 phía, và các chỗ ngồi giật cấp với biên độ đủ lớn để có thể thưởng lãm toàn bộ phần trình diễn.

Live concert Thiên hà tinh khôi của diva Hà Trần sẽ diễn ra tối 10-8 tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM) và tối 24-8 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội)