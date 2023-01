Đi mua mì gói, giật luôn dây chuyền của chủ tiệm tạp hóa

(PLO)- Trong lúc mua mì gói, nước uống tại tiệm tạp hóa, kẻ cướp đã cướp giật luôn giây chuyền của chủ tiệm.

Công an xã Bình Ba vừa bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hồ sơ vụ cướp giật tài sản cùng Trần Quốc Thanh (30 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An).

Ngày 31-12-2022, Thanh đi xe máy từ TP Vũng Tàu đến địa bàn huyện Châu Đức để cướp giật tài sản.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, Thanh ghé tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Trang ở tổ 6, ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba để mua mì gói và nước uống.

Khi vào tiệm thấy bà Trang có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ nên Thanh nảy sinh ý định giật.

Lúc này, Thanh đi bộ ra ngoài bật chìa khóa xe để sẵn rồi vào trong tiếp cận bà Trang, đồng thời dùng hai tay giật đứt sợi dây chuyền chạy ra ngoài tẩu thoát.

Khi Thanh vừa chạy ra cổng thì có anh Nguyễn Ngọc Nhân phát hiện đuổi theo và tri hô người dân gần đó cùng bắt giữ Thanh, bàn giao cho cơ quan công an.

Theo xác minh của công an, Thanh không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang trên địa bàn tỉnh và không đăng ký lưu trú hay tạm trú theo quy định.

ĐỨC TÁM