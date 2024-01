(PLO)- Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do say rượu thì không được hưởng chế độ ốm đau.

Tôi là nhân viên của một công ty tại Long An, có tham gia BHXH được hơn bốn năm nay. Mới đây, trên đường đi làm, tôi có ghé nhà bạn dự tiệc và có uống vài ly bia. Do có nồng độ cồn trong người, không làm chủ được tay lái nên tự ngã xe và bị thương tích, phải nhập viện điều trị.

Cho tôi hỏi trường hợp của tôi phải điều trị do chấn thương vì có sử dụng bia rượu thì có được hưởng chế độ ốm đau không?

Bạn đọc Nguyễn Văn Dũng (Long An)

CSGT đang kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại khoản 1 Điều 25 Luật BHXH có quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau.

Cụ thể, người thuộc đối tượng hưởng chế độ ốm đau bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế thì được hưởng chế độ ốm đau.

Tuy nhiên, trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

Theo quy định trên, điều kiện để được hưởng chế độ ốm đau là người có tham gia BHXH bắt buộc bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Đối với trường hợp của bạn bị tai nạn do say rượu thì không được hưởng chế độ ốm đau.

VÕ HÀ