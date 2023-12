Ngày 25-12, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết vừa bắt giữ hai thanh niên về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 23-12, anh PNL (32 tuổi, quê Bình Thuận) đến khu vực B, công viên Gia Định, phường 9, quận Phú Nhuận để tìm người quan hệ đồng tính.

Tại đây, anh L gặp hai thanh niên và sau đó cả ba người đi đến một khu vực sau nhà vệ sinh khu B công viên.

Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Minh Luân tại cơ quan công an. Ảnh: ĐC

Lúc này, một thanh niên túm tóc, người còn lại kề kéo vào cổ anh L cướp điện thoại cùng số tiền 1,2 triệu đồng và một thẻ ATM.

Lúc này, anh L tri hô thì hai kẻ cướp bỏ chạy.

Phát hiện tiếng kêu cứu, một tài xế Grab gần đó đã cùng nạn nhân truy đuổi đến số 124 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình thì bắt giữ được Nguyễn Minh Luân (17 tuổi, sống lang thang), kẻ cướp còn lại đã chạy thoát.

Được sự hỗ trợ của đội 2 Phòng PC02, Công an quận Gò Vấp, Công an quận 12, đến ngày 24-12, các lực lượng chức năng đã truy xét bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Sơn (24 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.

NGUYỄN YÊN