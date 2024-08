Đi xe ô tô công nghệ, hành khách không thắt dây an toàn, ai bị phạt? 17/08/2024 07:54

(PLO)- Nếu hành khách không thắt dây an toàn, tài xế và khách đều bị phạt tiền.

Tôi là tài xế lái xe ô tô công nghệ, nhiều khách hàng ngồi hàng ghế trước nhưng không chịu thắt dây an toàn, cho rằng không thoải mái, gò bó. Tôi nhắc thì khách không vui, xin hỏi nếu hành khách không thắt dây an toàn thì ai bị phạt?

Bạn đọc Tuấn Hùng (TP.HCM)

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 9 Luật Giao thông đường bộ quy định đối tượng phải thắt dây an toàn khi đi xe ô tô, bao gồm xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn.

Nếu hành khách không thắt dây an toàn, tài xế và khách đều bị phạt tiền. Ảnh: Al

Bên cạnh đó, điểm p khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021) quy định xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Ngoài ra, trong trường hợp chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy thì người điều khiển xe ô tô có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo điểm q khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021).

Đồng thời, căn cứ khoản 5 Điều 11 Nghị định 100/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2021, người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.