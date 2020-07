Đà Nẵng tổng lực chống COVID-19 lan ra cộng đồng

Bộ Y tế tìm người đến trung tâm tiệc cưới ở Đà Nẵng Bộ Y tế chiều 26-7 thông báo tìm người đã đến trung tâm tiệc cưới For You Palace ở Đà Nẵng từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30 ngày 18-7, do liên quan BN 416. Bộ Y tế yêu cầu những người có mặt tại trung tâm trong thời gian này liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe. Bộ cũng khuyến cáo liên lạc số 1900988975 để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần mình.