Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ kiểm dịch COVID-19

Sáng 24-2, Tiểu ban An ninh – Y tế thuộc Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 tổ chức phiên họp thứ tư tại Đà Nẵng. Phiên họp lần này đề ra các phương hướng, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 diễn ra tại Đà Nẵng tới đây.



Phiên họp thứ tư của Tiểu ban An ninh – Y tế thuộc Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 diễn ra tại Đà Nẵng sáng 24-2. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo tại phiên họp, ông Lương Ngọc Khuê, Tổ trưởng Tổ công tác y tế (Tiểu ban An ninh – Y tế), cho hay Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có chỉ đạo về việc phòng, chống dịch COVID-19. Các bên đã thống nhất ban hành quy trình phòng, chống dịch bệnh nhóm A và các bệnh nguy hiểm xâm nhập vào TP Đà Nẵng.

Theo đó, tất cả khách nhập cảnh nói chung sẽ được giám sát thân nhiệt, khai báo y tế, đặc biệt là khách đến từ vùng dịch. Riêng khách là đại biểu, phóng viên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ được thực hiện quy trình kiểm dịch y tế ưu tiên để nhanh chóng vào khu vực nhập cảnh.

Các đại biểu, phóng viên nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm sẽ được đưa vào khu vực hạn chế để kiểm tra, đồng thời xin ý kiến lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng khi cần phải thực hiện cách ly.

Cũng theo ông Khuê, tại mỗi khách sạn, địa điểm phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 đều được bố trí một tổ y tế thường trực với đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết.



Ông Lương Ngọc Khuê, Tổ trưởng Tổ công tác y tế (Tiểu ban An ninh – Y tế ASEAN 2020). Ảnh: TẤN VIỆT

Đại tá Vũ Hữu Tài, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, cho hay Bộ Y tế đã thành lập 45 đội y tế cơ động nhằm phòng, chống dịch tại các khách sạn, địa điểm diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Tiểu ban An ninh - Y tế cũng đã có các tài liệu gửi Ban thư kí ASEAN và các tiểu ban, các bộ, ngành địa phương liên quan đến việc hướng dẫn, đề nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn đại biểu tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an (Trưởng Tiểu ban An ninh – Y tế, Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020) đề nghị các thành viên của tiểu ban tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và các tiểu ban.

Theo Thượng tướng Bùi Văn Nam, mục tiêu cao nhất là bảo vệ thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, qua đó góp phần nâng cao vị thế của đất nước, tiếp tục quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, Việt Nam ra thế giới nhằm tăng cường thu hút du lịch.