Diễn biến mới vụ hơn 19 tấn hồ tiêu, cà phê nghi bị rút ruột tại cảng Cát Lái 13/06/2024 18:46

Liên quan đến nghi ngờ mất hàng tại cảng Cát Lái của các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu hồ tiêu và cà phê, trao đổi với PLO, đại diện Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, sáng nay, 13-6, các bên đã có buổi làm việc trực tiếp để trao đổi, làm rõ.

“Thành phần buổi làm việc gồm có các DN bị mất hàng, Hiệp hội và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Hiện vụ việc đang được các bên làm rõ nên chưa thể tiết lộ với báo chí. Dự kiến khoảng hai, ba ngày tới, khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể” - đại diện VPSA nói.

Khối lượng hàng hoá bị mất của 5 doanh nghiệp. Nguồn: VPSA

Trước đó, VPSA cho biết đã có văn bản gửi Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về hiện tượng thiếu hụt hàng hóa xuất khẩu.

Theo phản ánh của các DN, trong thời gian từ tháng 9-2023 đến tháng 4-2024 đã có 8 lô hàng, gồm 4 lô hồ tiêu và 4 lô cà phê của 5 DN bị "rút ruột”.

Khối lượng hàng hóa bị mất chiếm từ 7-28% lô hàng, đều xảy ra ở cảng hạ của cảng Cát Lái và trong cùng một thời gian do tàu bị hoãn. Lô bị rút ruột nhiều nhất là hơn 4,6 tấn cà phê trong tổng số 19,2 tấn hàng.

Các DN bị mất hàng cho biết, những lô hàng bị "rút ruột" này chỉ được phát hiện sau khi giao cho các đối tác nước ngoài. Nhận được thông báo của các đối tác nhập khẩu, DN Việt Nam đã tiến hành điều tra nội bộ. Kết quả ban đầu thấy rằng phiếu cân container có hàng tại nhà máy và phiếu cân hàng lúc vào cảng Cát Lái là trùng khớp.

Do đó DN nghi ngờ khả năng hàng hóa bị mất trong thời gian container hạ bãi chờ xuất tại cảng Cát Lái. Các chứng từ liên quan khác cũng được DN cung cấp làm cơ sở để chứng minh hàng hóa được niêm phong và đảm bảo an toàn từ lúc hàng được đóng vào container tại nhà máy cho đến lúc container vào cảng.

Phản hồi lại, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết hiện nay các phòng ban chức năng của Tân Cảng Sài Gòn đang làm việc với các đơn vị có thẩm quyền và cơ quan chức năng để kiểm chứng thông tin thiếu hụt hàng hóa do phía hiệp hội cung cấp.

Phía công ty cho rằng việc rủi ro mất hàng có thể xảy ra ở nhiều khâu, chưa có căn cứ để khẳng định việc mất hàng xảy ra tại cảng Cát Lái. Hiện luồng hàng hóa di chuyển từ kho người bán đến kho người mua phải đi qua nhiều khâu trong chuỗi cung ứng như vận tải trên biển, đến cảng dỡ hàng, vận tải từ cảng đến kho người nhập khẩu... Do đó, cần phải kiểm chứng để tránh gây hiểu lầm cũng như ảnh hưởng đến thương hiệu.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng cho biết đã nhận được thông tin về hiện tượng các container hàng xuất khẩu khi đến tay người nhập khẩu bị phản ánh thiếu hàng, mất hàng.

Tuy nhiên, Cục Xuất nhập khẩu cũng cho rằng hiện chưa có cơ sở để khẳng định việc mất hàng diễn ra ở đâu, tại địa điểm nào trong khi hàng hóa vận chuyển từ người xuất khẩu đến người nhập khẩu đi qua nhiều công đoạn khác nhau, nhiều đơn vị tham gia xử lý hàng hóa.

Do vậy trước mắt Cục Xuất nhập khẩu đã liên hệ, trao đổi với Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, đề nghị hai bên sớm ngồi lại với nhau, trao đổi trực tiếp, cung cấp thêm thông tin để làm rõ nguyên nhân sự việc và có biện pháp gia tăng an ninh, an toàn cho các lô hàng xuất nhập khẩu.