Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn sau 7 giờ tối mỗi ngày?

(PLO)- Ăn muộn có thể đi kèm với một số khuyết điểm, nhưng cũng có một số lợi ích có thể có.

Theo Eat This, Not That, nếu bạn đã có thói quen ăn tối muộn thường xuyên, chắc hẳn bạn đã tự hỏi liệu thói quen này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào hoặc liệu có ảnh hưởng gì không.

Nhiều người cho rằng, ăn muộn vào buổi tối có thể "có hại cho bạn", với sự nhất trí chung về thời gian lý tưởng để bạn ăn những miếng cuối cùng trong ngày thường rơi vào khoảng 7:00 tối — nhưng điều đó có đúng không?

Dưới đây là những gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn sau 7 giờ tối mỗi ngày:

Bạn có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn

Theo Lauren Manaker, tác giả của cuốn sách The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, ăn một bữa ăn nhẹ lành mạnh vào buổi tối có thể hữu ích cho những người có một số biến chứng về sức khỏe.

Manaker, cho biết: “Đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 hoặc có mối quan tâm về dự trữ glycogen, ăn một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ có thể giúp mọi người kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn."

Bạn có thể bị béo bụng

Mặc dù ăn nhẹ vào ban đêm hoặc bữa tối muộn có thể dễ dàng hơn nếu bạn có một ngày bận rộn, nhưng một số chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến tăng cân nhiều hơn xung quanh vùng bụng của bạn.

Làm trầm trọng thêm chứng trào ngược axit

Việc ăn khuya hoặc ngay trước khi đi ngủ có thể khiến các triệu chứng của GERD (Bệnh trào ngược dạ dày thực quản) trở nên tồi tệ hơn hoặc dữ dội hơn.

Chuyên gia Trista Best, cho biết: "Axit dạ dày có thể trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm vì bạn đã ăn suốt cả ngày, và đường ruột của bạn bắt đầu tiêu hóa chậm lại vào buổi tối. Việc ăn muộn vào buổi tối có thể khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn, bất kể chất lượng hay số lượng của thực phẩm bạn tiêu thụ."

Điều này cũng liên quan đến việc bạn ít có khả năng vận động nhiều vào ban đêm.

Chuyên gia Trista Best, giải thích: “Bạn thường ít vận động vào ban đêm và nằm ngửa, điều này có thể khiến axit trong ruột trào lên thực quản."

Có thể khôi phục lại glycogen trong cơ

Mặc dù có một số tác dụng phụ tiêu cực, nhưng ăn sau 7 giờ tối cũng có thể có một số lợi ích, đặc biệt nếu bạn thích tập luyện vào cuối ngày.

Theo Rachel Fine, chuyên gia tư vấn ăn uống trực quan và là người sáng lập To the Pointe Nutrition, ăn muộn vào buổi tối có thể đặc biệt có lợi cho cơ bắp của bạn, giúp chúng có xu hướng sửa chữa và tăng cường sức bền khi tập luyện cường độ cao.

Rachel Fine, cho biết: “Đặc biệt đối với những người tập thể dục vào buổi tối và vận động viên, glycogen cạn kiệt khá nhanh. Ăn vào buổi tối muộn cũng có thể giúp kích thích tổng hợp protein cơ bắp, hỗ trợ quá trình xây dựng và phục hồi cơ bắp."

