Điều gì xảy ra nếu thiếu vitamin A?

(PLO)- Hiện nay các Nghị định xử phạt liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm không quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính của BQLATTP, do đó sẽ gây khó khăn trong việc xử lý vi phạm.

(PLO)- Cục An toàn thực phẩm (VFA), Bộ Y tế vừa có thông tin cảnh báo về sản phẩm Max Health Go Coffee cà phê Insert Coffee to begin có chứa Sibutramin.